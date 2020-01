At komme væk fra den travle hverdag og ud og få en på opleveren er noget, rigtig mange danskere sætter pris på. Men hvor skal man tage hen? En oplagt mulighed er Paris, og du kan her få en lille guide til, hvad en weekend i lysets by.

Du kender selvfølgelig Eiffeltårnet og Triumfbuen, og du har sikkert også været et smut forbi Mona Lisa og Versailles. Men Paris har meget andet at byde på en de sights, hvor du skal stå i kø bag alle de andre turister. For hvad end du er til god mad, gode drinks, kulturoplevelser eller noget helt andet, så er Paris en guldgrube af muligheder.

Fransk cuisine

At vælge en god restaurant i Paris er en utaknemmelig opgave. Ikke desto mindre kan den lille bistro, Au Petit Tonneau, ikke mere end en stenkast fra Seinen i Rue de Surcouf være det, I leder efter. Her får du byens måske bedste blanquette de veau, som på dansk kaldes kalveragout, og slipper ud igen med penge på din bankkonto. Helt sikkert et besøg værd.

Aftenens drink

Når du står udenfor Moonshiner på Rue Sedaine, tænker du måske, at du er gået forkert. Men fat mod. Følg lyden af musik, og så vil du snart finde ind på den mørke drinksbar, der bringer minder om fortidens Paris og en amerikansk smugkro. Her finder du nogle af byens bedste cocktails, og den hyggelige lounge er fyldt med jazz og god stemning.

Ud og se på slotte

Har man været i Paris før, har man sikkert også været et smut forbi Versailles. Så står I og føler for en dagstur ud af byen, kunne I med fordel overveje det smukke Château de Fontainebleau, der ligger godt og vel 50 kilometer syd for Paris. Slottet er på UNESCOs Verdensarvsliste, og var tidligere hovedkvarter for NATO.

Jim, Edith og Oscar

At gå på kirkegården på sin ferie er måske ikke lige det, man plejer at gøre. Men på på Père Lachaise kirkegården ligger er nogle af de største og mest berømte kunstnere begravet. Her kan du finde Jim Morrisons grav, ligesom du kan svinge forbi både Oscar Wilde og Edith Piaf sidste hvilested på denne smukke kirkegård.

