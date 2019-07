Det danske natteliv blev en verdensstjerne rigere denne weekend, da ingen ringere end schlagerskongen Franzi25 lagde vejen forbi en eksklusiv privatfest i Nordsjælland hos en af landets festglade milliardærer. Og det gik ikke stille for sig, som både gæster og fotografer kan bevidne.

Selvom Franzi25 ikke længere er en helt ung mand, er hans lyst til fest og farver ikke dalet med årene. Således blev den tyske schlagerkonge lørdag aften spottet på dansegulvet til en privatfest hos en dansk IT-milliardær, hvor han festede med flere prominente medlemmer af det ældre danske jetset-miljø.

Franzi25 ankom kort efter midnat i selskab med en perlerække af kendte ansigter fra det danske jetset-miljø, som forinden havde spist og drukket på La Buca i Vanløse. Stemningen var høj da selskabet ifølge øjenvidner indtog dansegulvet da Shu-Bi-Dua spillede op.

Festen truede på et tidspunkt med køre af sporet, da Franzi, som jo ikke kender til ritualet med at smide kiks efter orkestret under ”Hvalen Hvalborg”, i lutter kådhed kastede et stentøjsaskebæger mod scenen. Den gode stemning indfandt sig dog hurtigt igen, da Franzi og en anden af festens gæster, en jetset-dj, der havde sin storhedstid i 90'erne, kastede sig ud i en electric boogie konkurrence. Den vandt Franzi 10-0, og den storsvedende og bitre taber måtte tage hjem og skifte tøj. Da Franzi25 og vennerne igen indtog dansegulvet, blev flere af stedets unge kvinder blev budt op til dans. Dog ikke af Franzi!

Vilde scener på dansegulvet

Den gode fest på dansegulvet har siden sat gang i rygterne om Franzi25. Flere kvinder har på de sociale medier givet udtryk for at have været genstand for hans opmærksomhed, men at han opførte sig som en ægte gentleman, og var nærmest afvisende.

“Han (Franzi25, red.) var meget charmerende, og selvom jeg prøvede at danse helt tæt med ham, fortsatte han bare med at danse med sig selv, og med afstand. Jeg stod sådan “What?”, men han gjorde det samme ved mine andre veninder udtaler Josefine Alma Ida Clara Prætorius Ahlefeldt, der netop er blevet student fra Øregård Gymnasium, og som var blevet fundet lækker nok af husets indehaver til at blive lukket ind. Men altså ikke fik noget ud af at forsøget på at flirte med Franzi. Ifølge Franzi selv er han nemlig meget opmærksom på ikke at udnytte sin status og magt overfor kvinder, eller mænd for den sags skyld, og at han støtter fuldt og helt op om #ichauch”.

Medierne har siden lørdag forgæves forsøgt at få en kommentar fra Franzi25-lejren, om hvorvidt han ikke synes at danske kvinder er attraktive, men dette har hidtil været forgæves, da Franzi25 i disse dage indspiller musikvideo. Formanden for den ene af to danske Franzi25-fanklubber, Gyda Mortensen, giver dog ikke meget for ’anklagerne’.

“Franzi25 er så fuld af liv og fest, og han har så kæmperespekt for kvinder, at man tror, det er løgn. Jeg har selv festet med ham engang, og der var han altså en rigtig gentleman,” siger Gyda Mortensen, der til dagligt arbejder som frisør i Tønder, og som årligt ser mellem 75 og 85 Franzi25-koncerter.

Masser respekt for kvinder

Franzi25 har gennem hele sin karriere været meget beskyttende omkring sit privatliv, hvorfra meget få detaljer er sluppet ud. Han bor til dagligt en lille by i de sydtyske alper tæt på den østrigske grænse, og selvom rygter tidligere har svirret i den tyske presse om elskere, er disse aldrig blevet bekræftet af schlagerkongen selv, og kun grynede paparazibilleder vidnet om natteliv i alpehytten.

Formanden for Franzi25-fanklubben ser dog ikke noget unormalt i schlagerkongens opførsel, og hun mener at de unge kvinder nærmere burde være smigrede over Franzi25s afvisninger.

“Der er altså rigtig mange kvinder, der gerne ville være i de kvinders sted. Bare det at kunne danse en lambada ved siden af den mand er jo en ønskedrøm. Det skal man også lige tænke over, synes jeg. I alle mine år som Franzi25-fan har jeg aldrig oplevet noget dårligt fra hans side. Han har masser af respekt for kvinder. Det siger han også selv.”