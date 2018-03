Royal Arena slår dørene op for et hidtil uset show i Danmark. Til sommer kan danskerne glæde sig til årets vildeste oplevelse for hele familien, ‘Fast & Furious Live’.

En ubåd, som bryder gennem isen, en lastbil, der bliver jagtet af hurtigkørende biler, kampvogne i fuld fart, biljagter med verdens mest eksklusive sportsvogne og meget andet. Det bliver ikke mere spektakulært, når du til sommer kan opleve det vildeste show hidtil set på dansk grund, ‘Fast & Furious Live’ i Royal Arena.

Gennem et par timer bliver det heldige publikum vidne til en liveversion af 'Fast & Furious'-filmene, hvor de bliver inddraget i en medrivende historie, samtidig med at de får serveret det ene gennemførte stunt efter det andet, som vil efterlade dem med underkæben hvilende mod en pulserende brystkasse.

Det unikke show byder på de mest kendte stunts fra filmen, præcisionskørsel og special effects ud over det sædvanlige. Alt sammen skabt i et samspil mellem den nyeste 3D-projektionsteknologi og de mange biler, der vil få publikum til at lugte og mærke varmen fra udstødningen.

‘Fast & Furious Live’ er et show for hele familien, hvor alle bliver indhyllet i det hæsblæsende univers fra ‘Fast & Furious’-filmene, hvad enten man holder med helten, heltinden eller skurken, der alle optræder i en eller anden form i løbet af showet. Der er desuden gjort intet mindre end 41 specialiserede biler klar til showet, og dem skal 11 dygtige stuntkørere sidde bag rattet i. Af dem er de tre kvinder, der var blandt de 2.000 stuntkørere, som søgte om at få jobbet. Men der var kun plads til de 11 bedste, og de er med til at genskabe 18 af de vildeste stunts og scener fra de otte film.

Går verden rundt

Rowland French er hovedmanden bag showet, og han er ikke i tvivl om, at Fast & Furious Live kommer til at give genlyd verden over.

»Vi skaber her verdens første bilshow med skuespillere og et plot. Det er jeg ret sikker på, at der ikke er nogen, der prøvet at skabe på samme måde tidligere. ‘Fast & Furious Live’ kommer til at hoppe gennem handlingen i de otte film og tage alle de bedste stunts med, og dem skaber vi live, mens du ser på det,« siger han og fastslår, at showet bliver noget, hvis lige er hidtil uset i ambitionsniveau og stil.

At København overhovedet får besøg af showet, er nærmest sensationelt. Kæmpeproduktionen, der omfatter 67 tour-ansatte og 70 tons udstyr, som bliver fragtet rundt i 36 lastvognstog, kommer kun til at besøge 23 storarenaer i Europa. Det har taget flere års planlægning og kostet mere end 200 mio. kr. at udvikle.

Efter Europa skal showet til USA og de latinamerikanske lande i 2019-20 og Asien i 2021 for endeligt at vende tilbage til Europa i 2022, så det er med at hoppe med på vognen nu, hvis man ikke skal vente i fire år.