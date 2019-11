Det er ikke småting, Jesper Syhler skal håndtere, når han rejser rundt og tjekker sikkerheden på tanke, rør og jernkonstruktioner på industriarbejdspladser verden over – og skal sørge for sin egen og sin kollegaers sikkerhed samtidig. Men på trods af de mange rejsedage væk fra familien og hektiske arbejdsforhold, ville han ikke være de store oplevelser foruden.

Når 46-årige Jesper Syhler bliver kaldt ud på opgave et sted i verden, ved han aldrig præcist, hvornår han kan komme hjem til sin familie i København igen. Han ved heller ikke, hvilke forhold, der venter ham: Det er nemlig dem, han skal tjekke op på.

Jesper Syhler er NDT inspektør i Force Technologys rejseafdeling, og det er hans job at påpege, hvis rør, beholdere og jernkonstruktioner på alverdens industriarbejdspladser ikke er, som de skal være. Selv det mindste hul eller svejsningsfejl kan få fatale følger.

“Det er nogle lange dage. Vi arbejder gerne 12 timer om dagen, når vi er ude. Der har jo været nogle grimme uheld med udslip og den slags rundt omkring i verden, og vi ved, at det kan få katastrofale konsekvenser, hvis man lader stå til på det her område – ikke kun miljømæssigt, men også økonomisk for virksomhederne: Hvis en boreplatform pludselig står stille, tjener man ingen penge. Og der løber jo millioner igennem der. Man skal være på forkant, og det er det, vi hjælper vores kunder med,” siger Jesper Syhler.

Store oplevelser og stor uforudsigelighed

Jesper Syhler har mellem 100 og 130 rejsedage om året og arbejdet kan foregå overalt i verden: Til lands, til vands og i luften, i bogstaveligste forstand.

“Det er et utrolig spændende arbejde. Man kan virkelig se en mening med det,” fortæller han.

“Og så får vi jo lov at komme så mange specielle steder hen, hvor almindelige mennesker aldrig kommer til at sætte deres ben. Vi rejser jorden rundt, flyver i helikopter, bor på store skibe, arbejder i atomreaktorer og bliver hejst 80 meter op over jordens overflade i en kran. Det er et job med en enorm alsidighed og mange store oplevelser.”

Prisen for de mange oplevelser og det afvekslende og alsidige arbejdsliv er tiden, hvor Jesper Syhler er væk fra sin familie – fra datteren på fire år og fra sin kone, der klarer hverdagen på egen hånd, når han er væk, og som han aldrig kan give klar besked om, hvornår han lander i Danmark igen:

“En af de største ulemper er, at sådan noget som aftaler og frister altid er til diskussion, fordi miljøet, vi arbejder i, er så dynamisk og hektisk. Man kan ikke sige: Fra mandag og to uger frem er jeg hos en kunde i Sydamerika, og så kommer jeg hjem. For lige pludselig har kunden to dage før fundet ud af, at de ikke er klar til inspektion alligevel og gerne vil udskyde det et par dage, en uge eller til næste år. Du kan også finde ud af, når du er ude hos kunden, at situationen er meget værre, end kunden selv troede, og så kan det tage to-tre uger ekstra, fordi der er mere, der skal kontrolleres og afdækkes. Så når min kone spørger, hvornår jeg kommer hjem, er svaret som regel: Det ved jeg ikke. Og det er jo hårdt, både for hende og for min datter.”

Til gengæld har Jesper fri, helt fri, når han er hjemme igen, og gerne i flere uger i træk. Så sørger han for alle “hverdagssyslerne”, som han kalder det, derhjemme, så hans kone kan fokusere på den uddannelse, hun er ved at tage, slapper af og bruger tid på sin familie. Det er noget af en omvæltning, fortæller han, men bydende nødvendigt:

“Man får et andet forhold til tid, når man pludselig har hele dagen foran sig på den måde. Men det er dejligt. Tingene behøver ikke at gå så stærkt. Nogle gange møder jeg op inde på vores kontor og forbereder lidt indenfor almindelig arbejdstid, men det vigtigste er, at jeg får ladet op, så jeg har energi til næste gang, jeg skal afsted, og at jeg får brugt tid med min familie.”

At trække stopkortet

Jesper Syhlers arbejde kræver, at han af og til kommer ud i nogle potentielt farlige situationer. Men han tager ingen chancer, fortæller han, for som han siger: “Ingen vil takke mig, hvis jeg kommer til skade”.

“Jeg tænker meget over sikkerhed. Jeg er sikkerhedsrepræsentant i virksomheden, så det skal jeg. Men jeg er også bare nået til en alder nu, hvor jeg ikke behøver at lege Tarzan og vise mig. Det er vigtigere, at jeg kommer helskindet hjem til min familie, når jeg er færdig. Nogle gange trækker jeg det, vi kalder “stopkortet”, når vi er ude: Så stopper vi alt, hvad vi har gang i, og får bragt tingene i orden, så vi har sikkerheden med os hele vejen,” fortæller han.

“Det kan være noget helt banalt, som at vi for eksempel skal fragtes i en bil i syv timer fra Mumbai og nordpå i Indien, og at der så ikke er sikkerhedsseler i bilen. Men det kan også være, at man bliver bedt om at hoppe fra et skib til et andet på åbent hav, uden redningsvest og uden at skibene er fortøjet til hinanden. Så er det altså mere held end forstand, om man rammer skibet eller ryger ned lige midt imellem de to skibe. Vi kommer også ud for at skulle kravle op til en skorsten eller en tank højt oppe på et stillads bygget i bambus. Sådan gør man jo i nogle dele af verden, og der skal man altså sætte nogle grænser for sig selv. Gør man ikke det, så bliver man bare kastet ud i det, og så ved ingen, hvordan det ender.”

Jesper Syhler har arbejdet som NDT-inspektør siden 2012, hvor han skiftede fra et job som værkfører på et autoværksted. Og han har ikke planer om at vende tilbage til et mageligt ni-til-fem-arbejde lige foreløbig:

“Jeg savner ikke at komme tilbage. Og det gør jeg ikke, fordi vores job er så alsidigt, som det er. Jeg har jo også nogle dage, hvor jeg sidder på kontor og har nogle administrative opgaver. Men jeg ville komme til at kede mig i længden, hvis jeg skulle sidde på et kontor fra mandag til fredag, hvor dagene og ugerne ligner hinanden,” siger han.

“Her er der i princippet ikke to opgaver, som er ens. Det er forskellige mennesker, jeg kommer ud til, forskellige arbejdsopgaver, forskellige forhold, jeg bor og arbejder under, det kan være nemt og svært, afhængigt af vind og vejr og en helt masse andre faktorer. Det er spændende, synes jeg. Det er derfor, jeg godt kan lide det.”