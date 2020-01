Du kender sikkert følelsen af at gå i supermarkedet med intentionen om at købe noget nyt og spændende og komme hjem med alt det, du plejer at købe. Men skal det være så svært at spise varieret?

Mange danskere har nok en hverdagsdrøm om at spise lidt sundere og lidt mere varieret, og for mange af os bliver det tit ved drømmeriet. For skal man både skal nå alt det praktiske og samtidig have tid til leg og hygge, er der tit for få timer i døgnet.

Med en måltidskasse fra Kokkens Hverdagsmad får du gyldne ekstra timer i din hverdag, som I kan bruge sammen som familie. Måltidskassen indeholder nem og hurtig aftensmad til tre eller fire dage, som du kun skal bruge 20 minutter på at færdigtilberede. Kasserne indeholder alt, hvad du skal bruge til måltidet – du skal blot følge den vedlagte trin-for-trin guide.

Få inspiration til nem aftensmad og læs mere om måltidskasser her

Det betyder også, at du i mange tilfælde får billigere aftensmad. Du får nemlig lige nøjagtig det, du skal bruge og ender derfor ikke med at skulle smide en masse råvarer ud, fordi de bliver for gamle. Det er godt for pengepungen og for miljøet.

En måltidskasse fra Kokkens Hverdagsmad giver dig:

Nem aftensmad til 3 eller 4 dage

En varieret ugemenu

Lækker hjemmelavet mad, uden de store forberedelser i køkkenet

Børnevenlige retter

Gode, friske råvarer

Mere familietid

Mindre madspild

Fragtfri levering på din adresse ved fast aftale

Læs mere om måltidskasser her

Med måltidskasser fra Kokkens Hverdagsmad får du nye aftensmadsretter på menuen hver eneste uge. Kasserne indeholder altid nærende og varieret mad, så du slipper for at skulle lede efter ideer til nem aftensmad.

Kilde: kokkenshverdagsmad.dk