De seneste dage har budt på lukkede butikker, og ikke mindst på lange køer hos de udbydere, der leverer dagligvare ud til danskerne. Men hos nogle af disse tjenester er køen kortere end hos andre. Vi guider til tre af dem.

Kød til aftensmaden, müsli til morgenmaden, snacks til hjemmegående unger, og måske et glas vin efter en lang dag ved hjemmekontoret på køkkenbordet. Selvom samfundet er lukket ned, har vi stadig brug for helt almindelige dagligvare for at få hverdagen til at hænge sammen.

Webgrisen.dk

På webgrisen.dk finder du landets bedste svinekød. Du behøver altså hverken traske ned til den lukkede slagter eller stille dig i kø foran dit supermarked for at få kvalitetskød på panden til aftensmaden.

Husk det italienske

Selvom specialbutikkerne landet over er lukket ned, er der ingen grund til at du ikke kan forkæle sig selv med lidt italienske specialiteter. ‘Det italienske køkken’ byder på mange byder på alt fra balsamico, oliven og italienske vine.

Derudover kan du købe et stort udvalg af måltidskasser, der koncentrere sig om eksempelvis tapas, specialiteter fra Piemonte-regionen eller, naturligvis, en kasse fuld af pasta.

Grænsehandlen er gået online

At sidde hjemme er ingen grund til ikke at forkæle sig selv med nogle gode tilbud. På Netpris.dk kan du fra din sofa handle til grænsehandelspriser over hele landet.

Her kan du købe alle de dagligvareprodukter, du kan stå og mangle i hverdagen. Og naturligvis er der også mulighed for at at købe snacks til sofahyggen, og naturligvis også lidt godt at skylle efter med.

Måltidskasser

Selvom mange arbejder hjemme, kan det være svært at vænne sig til den nye hverdag og få planlagt og effektureret de daglige gøremål, når man både skal arbejde 37 timer om ugen og være skolelærer for ens børn. Her kan en måltidskasse f.eks. hjælpe med at frigive mere tid til de andre ting.

Du kan enten gå den vegetariske eller veganske vej, så du samtidig passer på klimaet, eller du kan gå en mere traditionel retning med lækre, klassiske danske retter.

