En hjelm er ikke bare en hjelm, den skal sidde korrekt og have den rigtige størrelse for at passe ordentligt på dit hoved. Derfor har vi skrevet en guide, som kan hjælpe dig og fundet 5 hjelme på tilbud.

Selvom de fleste ikke ser cykelhjelmen som det mest trendsættende element i deres hverdagsoutfit, så ved mange godt, at den er et effektivt redskab, hvis man vil undgå hovedskader, skulle man være så uheldig at styrte på cyklen.

Men heldigvis er flere og flere begyndt at bruge cykelhjelmen. Hjelmbrugen er størst blandt børn og unge under 16 år, teenagerne er dem, der oftest efterlader cykelhjelmen derhjemme, og de voksne genoptager brugen af cykelhjelmen, når de selv får børn. Men generelt er antallet af personer, der bruger cykelhjelm steget siden 2014. Det viser Rådet for Sikker Trafiks Cykelhjelmstælling.

Men en ting er at have cykelhjelmen på - en anden ting er at have den rigtigt på. Her er fem tips til at få hjelmen spændt rigtigt:

Hjelmen skal være rar at have på og passe til din hovedform. Jo mere behagelig hjelmen er, jo større er chancen for, at du også tager den på. Hvis den samtidig er pæn, så er chancen endnu større. Din hjelm skal sidde nærmest vandret på hovedet. Der skal være 2 cm fra dit øjenbryn til hjelmens forkant. Remmene skal være stramme, så hjelmen sidder fast. Dog ikke så stramme, at det er ubehageligt at have hjelmen på. Tjek remmene en gang om ugen, så du sikrer at hjelmen hele tiden sidder, som den skal. Det er tid til at skifte cykelhjelmen, når den ikke længere dækker panden eller resten af hovedet tilstrækkeligt.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Der er sket meget inden for cykelhjelmens design. Du kan endda helt undgå en hjelm med Hövdign Airbag, der sidder som en krave om halsen og bliver pustet op som en airbag ved et styrt. De klassiske hjelmene fås også i stilrene designs, så selvom æstetik langt fra er det vigtigste, når det kommer til hovedbeskyttelse, så er der lige nu mange muligheder.

Vi har udvalgt 5 cykelhjelme på tilbud netop nu.

1. Cykelhjelm Hövding 2.0 Airbag - Med Cover

Hövding 2.0 styrhjelm. Vis mere Hövding 2.0 styrhjelm.

Svenske Hövding lancerede i marts 2015 version 2.0 af den oppustelige cykelhjelm. Det hele startede med to svenske studerende, der ville se, om de kunne skabe en hjelm, som folk faktisk ville gå med; resultatet blev en airbag til cyklister. Med Hövding 2.0 Airbag kan håret få lov at sidde, som det skal.

Small: 36cm og under omkring halsen

Medium: 36-42cm omkring halsen

Large: 38-45cm omkring halsen

Tilbudspris: 1.649 kr. - vejledende førpris: 2.295 kr. - spar 28%

Køb den praktiske Hövding 2.0 her

Se flere airbags og styrthjelme hos Pedalatleten.dk