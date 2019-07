Jacuzzi, gourmetmad og vilde bisoner. Det lyder måske som en utænkelig kombination. Men midt i Blekinges skærgård kan du kombinere safari med forkælelse og samtidig få et tiltrængt pusterum fra hverdagen.

Fra lodgens veranda er der udsigt til klipper og skyggefulde egetræer. Kronhjorte brøler ikke langt herfra, og lige uden for lodgen strejfer hundredvis af muflonfår, bisonokser og vildsvin omkring. Det lyder som en eksotisk destination, langt fra Danmark - men vi er på Eriksberg Hotel og Naturpark i Sverige og har den vilde natur lige for vores fødder.

Det er kun nogle få timers kørsel fra København, men føles som en helt anden verden. Den dårlige samvittighed over vasketøjet og ubesvarede mails, vi forlod derhjemme, føles allerede langt, langt væk.

Sverige ligger så tæt på Danmark, men kan byde på et dyreliv, som er meget vildere end vi er vant til. (Foto: Eriksberg) Vis mere Sverige ligger så tæt på Danmark, men kan byde på et dyreliv, som er meget vildere end vi er vant til. (Foto: Eriksberg)

Du behøver nemlig ikke rejse hele vejen til Afrika for at opleve en ægte vildtsafari. I vores naboland Sverige er der masser af safarimuligheder - også i den luksuriøse ende. Eriksberg Hotel og Naturpark er et af de steder, hvor naturoplevelser og forkælelse går hånd i hånd.

Jacuzzi og solnedgang

Det oplever vi til fulde, da vi efter dagens safari i egen bil slutter af i den udendørs jacuzzi med en flaske vin og trøfler, mens solen går ned over savannen og de vilde dyr. Der er masser af tid til at nyde hinanden og slå et smut forbi saunaen, før vi klæder om til det store gourmetmåltid på den ene af de to restauranter, som er udråbt til Blekinges fineste. Vinkælderens udvalg af mere end 9000 flasker vin gør sit til at gøre måltidet til en eksklusiv helhedsoplevelse.

De superhyggelige værelser på hotellet er smagfuldt indrettet - og inspireret af de seneste fem århundreder. (Foto: Eriksberg) Vis mere De superhyggelige værelser på hotellet er smagfuldt indrettet - og inspireret af de seneste fem århundreder. (Foto: Eriksberg)

Hele stemningen oser af luksus, og det skyldes i høj grad de smukke omgivelser. Eriksberg Hotel består af bygninger, som er inspireret af de seneste fem århundreder, så vi kan tydeligt mærke historiens vingesus, mens vi taler om dagens mange oplevelser. Og så er det tilmed sundt for sjælen at trække stikket en gang imellem. Det fastslår livsstilseksperten Julia Lahme.

”Når vi fjerner os fra vores vante rammer, får vi en større fordybelse i vores egen afslapning. Vi er simpelthen bare bedre til at tage afslapningen ind, når vi ikke er hjemme i badekarret. Vi kan sove i en seng, vi ikke selv skal redde og spise noget mad, vi ikke selv skal lave. Alene det bliver anset som luksus for mange af os," forklarer hun.

Gourmetrestauranterne på Eriksberg er blevet kåret til Sydsveriges bedste - så du er sikker på at få en kulinarisk oplevelse udover det sædvanlige. (Foto: Eriksberg) Vis mere Gourmetrestauranterne på Eriksberg er blevet kåret til Sydsveriges bedste - så du er sikker på at få en kulinarisk oplevelse udover det sædvanlige. (Foto: Eriksberg)

Tit handler det bare om at komme væk fra det hele nogle få dage, og her er et getaway til Sverige lige til højrebenet. Det kan nemlig gøres på en weekend, så du slipper for at tage fri fra arbejde og bruge en masse tid på planlægning.

Safari i tusmørket

Vi bruger meget af vores tid i hotellets lækre omgivelser, men finder også tid til en guidet tusmørketur med en guide, som kører os rundt i den specielle stemning i hotellets safaribil. Guiden udpeger ikke bare de sjældne hjorte, der græsser på området, men også de fantastiske blomster, som vokser her.

Hotellets safaribil sørger for at du kommer helt tæt på de vilde dyr. (Foto: Eriksberg) Vis mere Hotellets safaribil sørger for at du kommer helt tæt på de vilde dyr. (Foto: Eriksberg)

Aftensmaden nydes i solnedgangen, mens vi spotter en ørn på jagt efter sit aftensmåltid i det fjerne. Alt sammen med visheden om, at der venter et superhyggeligt værelse på os hjemme på hotellet.

Da det - alt for hurtigt efter vores mening - er blevet tid til at sige farvel til Eriksberg, er det med en dejlig fornemmelse i kroppen. Vi har spist godt, vi har slappet af, og så har vi endelig fået set, hvordan en bisonokse ser ud i virkeligheden. Ikke mindst er vi blevet mindet om, at man ikke behøver at rejse særlig langt væk for at komme langt væk fra hverdagen.