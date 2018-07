Film om livet bag fængslets høje mure, om uretfærdighed og indespærring har altid været en kilde til fascination for mange mennesker. Vi bliver draget af fortællingen om den indespærrede, af den (måske) uskyldigt dømte og af de utallige kreative og finurlige flugtforsøg.

”I fængslet er der klart optrukne regler man kan boltre sig indenfor som instruktør, man behøver ikke forklare så meget, for alle ved hvad et fængsel er. Der hersker et hierarki og et regelsæt som ikke er det samme som i den virkelige verden, men som alligevel på en måde spejler den,” siger assisterende redaktør på filmmagasinet Ekko, Ida Rud. Film om fængsler og flugtforsøg er en klassisk og virkningsfuld fortælleramme, der aldrig går af mode.

Og så er fængselsmiljøer og forbrydere med til at udfordre vores opfattelse af hvordan, verden hænger sammen.

”De udfordrer simple antagelser om rigtigt og forkert. Vi følger nogen, der har brudt loven, og alligevel kan vi få sympati for dem. Det gør, at man som seer bliver tvunget til at reflektere over sig selv, fordi man lige pludselig holder med dem, der er skurken i samfundet, dem der har brudt reglerne.” siger Ida Rud.

Her er 7 film om indespærring og uretfærdighed, der er gået over i historien.

Papillon

Klassikeren fra 1973 er et episk fængsels- og flugtdrama. Steve McQueen spiller Henri Charrière, ”Papillon”, der på fransk betyder sommerfugl, på grund af sin tatovering på brystet. Han er blevet uskyldigt dømt for mord. På rejsen til fængslet møder han Louis Degas, spillet af Dustin Hoffman. De to bliver venner og forsøger sig med adskillige flugtforsøg.

En nyfortolkning af den klassiske flugtdrama, der er instrueret af danske Michael Noer, som også står bag filmen Nordvest og fængselsdramaet R, får premiere i biograferne den 23. august. Filmen, der er baseret på Henri 'Papillon' Charrières autentiske bestseller, har udover den danske instruktør også Roland Møller i en af hovedrollerne, som spiller side om side med Charlie Hunnam og Rami Malek, der med sikkerhed tager den episke fortælling til nye højder.

Midnight Express

Filmen bygger på den sande historie om den amerikanske collegestuderende Billy Hayes, der i 1970’erne sidder indespærret i et tyrkisk fængsel, efter at han har forsøgt, at smugle stoffer ud af Tyrkiet. ”Midnight Express” er slang for, at flygte fra fængslet og det forsøger Billy at gøre flere gange, uden held og efterfulgt af tæsk og afstraffelse. Filmen er instrueret af Allan Parker og manuskriptet er skrevet af Oliver Stone.

Flugten fra Alcatraz

Alcatraz – The Rock! USA’s mest sikrede og berygtede fængsel, hvor ingen er sluppet ud i live, indtil tre fanger gør det umulige. Denne klassiker bygger på den virkelige historie om Frank Morris, spillet af Clint Eastwood, og hans to medfanger, der flygter i 1963 og måske, måske ikke, overlevede flugten. De er aldrig siden blevet set.

Greven af Monte Cristo

Forræderi, begær og hævn – filmatiseringen af Alexandra Dumas’ roman fra 1844 - har det hele. Den unge sømand Edmond Dante bliver beskyldt for forræderi af sin bedste ven, der pønser på at overtage hans kæreste. Dante sidder indespærret på øen Chateau d’if i 13 år. Han flygter og som en anden fugl Føniks genopstår han som den rige og charmerende Greve af Monte Cristo klar til at straffe dem, der har forrådt ham.

Schindlers liste

Den prisbelønnede film Schindlers liste handler om Oscar Schindler, en tysk nazisympatisør og forretningsmand, der ender med at redde over 1000 jøder fra døden i en koncentrationslejr. Filmen, der bygger på en sand historie, er instrueret af Steven Spielberg og blev i 1994 nomineret til 12 Oscars og vandt syv.

Gøgereden

Randle (Jack Nicholson) er voldtægtsforbryder og træt af at være i fængsel. Derfor lader han som om han er sindssyg og bliver flyttet til et psykiatrisk hospital. Her forarges han over, hvordan hospitalets indlagte og skøre bliver behandlet, og begynder at opildne til oprør mod systemet og oversygeplejersken. Filmen bygger på romanen af samme navn skrevet af Ken Kesey og er instrueret af Milós Forman. Den vandt alle de fem store Oscarkategorier i 1976.

Dead Man Walking

Matthew Poncelet, spillet af Sean Penn, sidder på dødsgangen og skal snart henrettes. For at komme igennem den sidste svære tid ønsker han sig en person han kan betro sig til. Det bliver starten på det nære forhold, der udvikler sig mellem ham og nonnen, Helen Prejean, spillet af Susan Sarandon. Kan den næstekærlige nonne tilgive og måske ligefrem forstå en grusom forbrydelse? Filmen bygger på en sand historie og Helen Prejeans bog af samme navn. Susan Sarandon vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i 1995.