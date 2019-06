24 timers Le Mans har alt, hvad en motorsportsfan kan drømme om. Le Mans er det hårdeste motorløb, det mest prestigefyldte motorløb, og så er det et løb, der er fyldt med historie. Du kan få den ultimative dækning på , hvor du kan følge løbet alle 24 timer.

Le Mans er det største inden for motorsport og blev første gang afholdt i 1923. Siden har løbet ændret sig meget. Niveauet er blevet højere. Bilerne er blevet hurtigere. Uheldene er blevet flere. Koncentrationen skal være i top over alle 24 timer, hvis man vil køre med om sejren eller bare undgå muligvis fatale kørefejl.

På Eurosport Player kan du komme med bag rattet i bilerne og opleve det mest prestigefyldte motorræs i verden helt tæt på gennem eksklusive onboard-kameraer.

Igen i år har Eurosport allieret sig med den ni-dobbelte Le Mans-vinder, Tom Kristensen, for at tilbyde den ultimative dækning af Le Mans og høre mere om, hvad det er, der gør Le Mans til så fedt et løb.

”Le Mans skal man altid se frem til med store forventninger. Der er 62 biler til start, og de ser alle sammen meget sultne ud. Der er meget på spil, og det ser tæt ud alle steder,” siger Tom Kristensen og fortsætter:

”Det har en ekstra dimension i år på grund af de mange danske deltagere, men også fordi det er afslutningen på en ’Super Sæson’, hvor dette års Le Mans også vil fungere som en form for VM-finale.”

Billede: Eurosport Player Vis mere Billede: Eurosport Player

Rekordmange danskere til start på Circuit de la Sarthe

Der er mulighed for at følge op til hele ti danskere ved dette års Le Mans, som vil være spredt ud over de forskellige klasser, og det er noget, der glæder Tom Kristensen.

”Det tager et helt år at komme hertil, og det er det største og vildeste løb. Så det er bare fedt med mange danskere. Talentmassen har aldrig været bredere i Danmark. Der er rigtig mange, der arbejder i kulissen, og det er vildt godt for dansk motorport.”

Danskerne fra start i Le Mans

En af de danskere, som man især bør holde øje med, er Porsche fabrikskøreren Michael Christensen, som vandt klassen for de store GT-racerbiler, ”LM GTE Pro”, sidste år. Sammen med medkøreren, franskmanden Kevin Estre, ankommer han ikke kun som storfavorit til Le Mans, men også som førende kandidat til at vinde VM i klassen.

Årets Le Mans byder også på debut til Anders Fjordbach og Dennis Andersen, der skal køre i LM P2-klassen, mens Le Mans-veteranen, Jan Magnussen, som fire gange tidligere har vundet løbet for Corvette, stiller til start i ”LG GTE Pro”-klassen.

De mange danskere får blandt andet følgeskab af ingen ringere end den tidligere Formel 1-verdensmester Fernando Alonso, der naturligvis skal forsvare din debutsejr fra sidste år i LMP1-klassen. Du kan følge alle danskerne og resten af Le Mans-feltet live på Eurosport Player.

Tom Kristensens bedste Le Mans-minde

Når man er den person i verden, der har vundet Le Mans fleste gang i historien, er der nok minder at vælge mellem, men for Tom Kristensen bunder hans bedste oplevelse ikke i én specifik sejr. Den bunder i stedet i den følelse, man får, når man oplever Le Mans for første gang.

”Mit første Le Mans var uden nogen forberedelse. Det var vildt. At komme derind og mærke betydningen af historien. Når du er i det, ved du, at det er vigtigere end noget andet. Det satte sig dybt med det samme.”

”Det er kronjuvelen inden for motorsport. Det er en speciel fornemmelse at banke afsted med 340 km/t og vide, at det er glat for enden af banen, hvor du skal dreje,” siger Tom Kristensen.

Startskuddet for Le Mans går lørdag d. 15 juni kl. 15:00 og kan følges på Eurosport Player og Eurosport 1.