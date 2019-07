Ved Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj kan man blandt andet opleve den danske Le Mans-legende, Tom Kristensen. Han fascineres af at køre racerløb i byen.

Når Bellahøj omdannes til en racerbane i weekenden 3.-4. august, stiller det særlige krav til kørerne. En bybane er nemlig noget anderledes at køre på end en almindelig racerbane. Det ved den nidobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen alt om.

”Bybaner er i den grad fascinerende for det kræver, at man skal holde sig ekstra meget i sporet i og med, at risikoen for at ramme autoværnet er der hele tiden, og det lægger et mentalt pres, at man ikke kan overkøre banen. Man kan ikke fange en mulig udskridning ved at åbne rattet, køre over curben og komme tilbage igen,” fortæller Tom Kristensen som også er mangeårig ambassadør for Copenhagen Historic Grand Prix.

Henover weekenden er der udover de mange racerløb med historiske biler i forskellige klasser, desuden rig mulighed for at gå på opdagelse i motorsportshistorien ved de mange udstillede klassiske biler i indercirklen af banen.

Kom til Copenhagen Historic Grand Prix Hvad: Copenhagen Historic Grand Prix Hvor: Bellahøj i København Hvornår: 3.-4. august 2019

Historiens motorbrøl

Netop det historiske islæt står Tom Kristensens hjerte meget nært. De historiske biler er nemlig ikke blot noget helt særligt at beundre udefra, men også noget helt særligt at køre i på banen.

”Folk gør sig umage med at få bilerne til at præsentere sig bedst muligt udenfor, men også på banen i kraft af den måde, man kører bilerne. Man kører dem med en anden mental tilgang end de moderne racerbiler, som virkelig skal tæskes igennem for at få det optimale ud af dem. Her er der en anden tilgang, og respekt overfor de ældre biler. Her drejer det sig lidt mere om rytme, at få bilerne ud i et dejligt drift. Bilerne indeholder ingen moderne hjælpemidler,” fortæller Tom Kristensen, og fortsætter:

”Her er intet computerdrevet setup. Det giver en rigtig god fornemmelse. Og det er vitterligt en fornøjelse at glide igennem svingene, og lede efter den rette rytme.”

Læs mere om arrangementet og køb billetter her

Tom Kristensen skal køre med Cortina Racing, men præcis i hvilken bil, og med hvilken makker, det er ikke fastlagt i skrivende stund.

”Det bliver Cortina Racing, hvor jeg vil medbringe et par kørere, men hvordan vi sætter os sammen, det kan jeg ikke sige endnu,” fortæller Tom Kristensen.

Igennem tiden har der stillet flere udenlandske kørere til start, blandt andet de to tidligere verdensmestre i Formel 1, Jacques Villeneuve og Damon Hill.

En begivenhed for hele familien

Copenhagen Historic Grand Prix er for publikummer i alle aldre og med forskellige dele benzin i blodet. Her foregår nemlig et hav af forskellige aktiviteter ud over løbene med de historiske biler. Blandt andet er der mulighed for at købe en tur i en af de muskuløse biler med nogle af Danmarks bedste racerkørere bag rattet, hvor alle indtægterne ubeskåret går til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet. Siden indslaget Race for Riget blev lanceret i 2010 er der ved hjælp af det doneret over 3,5 millioner kroner til projektet.

Køb billetter, og oplev suset og spot selv de kendte racerkørere

Ifølge Tom Kristensen er kombinationen af racerløb og de historiske biler, det, der gør weekenden til noget helt særligt.

”Det er en begivenhed som alle med et hjerte for motorsport og et hjerte til at rumme dens historie og arv glæder sig til. Man kan ikke umiddelbart sammenligne det med andre løb. Her kan man se biler som kun bliver startet ganske få gange i løbet af et år,” fortæller Tom Kristensen, og slutter:

”Vinderen er selve oplevelsen, og det at være til det historiske arrangement, og se de historiske biler.”