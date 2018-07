Til Copenhagen Historic Grand Prix kan du komme helt tæt på nogle af de største stjerner inden for dansk motorsport - og de kan komme helt tæt på dig. Netop derfor er det at køre gadeløb i København noget helt særligt.

Det er ikke hvem som helst, der skal lave hjulspin og fyre op for hestekræfterne i København den 4-5. august til Copenhagen Historic Grand Prix. Tom Kristensen, Kevin Magnussen, Dennis Lind og Danmarks seneste Le Mans vinder fra 2018 Michael Christensen, er nogle af de professionelle kørere, du kan møde, når vejene omringet af boliger og parker bliver omdannet til racerbanen Bellahøj Park.

Spørger man de professionelle, så er en bane som den, midt i byen, ikke noget at spøge med. Skarpe sving, smalle veje og lavere udsyn er med til at gøre det til en intens oplevelse. Selv Danmarks nok største stjerne inden for motorsport, Tom Kristensen, kan se spændingen ved en bybane.

“Der er ikke meget plads på en bybane, og den kan til tider være ujævn. Det gør det til en krævende bane specielt for bilen, men også for den måde man skal køre på,” siger den nidobbelte Le Mans-vinder, Tom Kristensen, der også er ambassadør for CHGP.

Drengene mod pigerne

En af de andre topprofessionelle kørere i Danmark, der også er med til CHGP, er Michelle Gatting. I en sport hvor mænd og kvinder duellerer i samme løb, giver hun ofte førstnævnte baghjul. Og heldigvis har hun også godt fat i bybanerne.

I 2016 skrev Michelle Gatting historie ved netop Copenhagen Historic Grand Prix, da hun som den første kvinde nogensinde vandt et heat og blev nummer to i finalen i racerbilsklassen DTC.

“Bybaner er en af de slags løb jeg ser mest frem til at køre. Jeg har det godt med at køre på de baner, og indtil videre er det gået godt, når jeg har gjort det,” siger Michelle Gatting med et smil. Hun er nemlig ikke typen, der sælger sig selv som vinderen af det hele, før det er overstået, men hun har alligevel en ide om, hvor i feltet hun placerer sig.

“Jeg tør godt love, at jeg ikke kommer til at ligge bagerst i feltet,” siger hun.

Racerkøreren Michelle Gatting (th) skal også i år køre med i flere dele af Copenhagen Historic Grand Prix. Vis mere Racerkøreren Michelle Gatting (th) skal også i år køre med i flere dele af Copenhagen Historic Grand Prix.

Kommer helt tæt på publikum

Såvel for kørerne som for publikum er det en anderledes oplevelse at se de hurtige og historiske biler helt tæt på. Med 38.000 tilskuere til sidste års løb er der store chancer for, at der også i år bliver jublet langs banen og fra de opstillede tilskuertribuner.

“Det er dejligt at køre i Danmark, og mit hjerte banker for de historiske biler. Både bilerne, publikum og banen gør det til en meget anderledes oplevelse,” siger Tom Kristensen.

Michelle Gatting er enig i, at der er en særlig atmosfære omkring løbet.

“Du kan mærke publikum på en helt speciel måde, fordi de er tæt på dig. Selvom bilerne larmer meget, så kan du høre publikum juble,” siger hun.

Oplev 20’ernes racerbiler på asfalt

Til Copenhagen Historic Grand Prix kommer der flere biler med en lang historie inden for motorsporten bag sig. Der bliver kørt løb med racerbiler helt tilbage fra 1920’erne - og både bilerne og deres kørere har stadigvæk benzin i blodet.

“Selvom nogle af kørerne er ligeså gamle som deres biler, så handler det for dem også om at vinde, når først de får hjelmen på,” siger Thomas Wulff, der er presseansvarlig for CHGP.

I år bliver der tilføjet endnu en historisk fortælling, når Formel 1-serien med det mundrette navn Historic Grand Prix Cars Association skal vise biler frem, der går tilbage til 20’erne og frem til 60’erne. Det er første gang siden netop 60’erne, at de biler kan opleves i Danmark.

“Vi har kørere som skal køre løbene som en del af deres mesterskaber, og så har vi de løb, hvor det handler om at vise historiske biler frem, og hvor nogle af Danmarks bedste racerkørere skal have speederen i bund,” siger Thomas Wulff.

Copenhagen Historic Grand Prix kan opleves den første weekend i august fra den 4-5 ved Bellahøj i København. Motorsportsdagene har været en del af den Københavnske asfalt siden 1996.