Oplev roen blandt tusinder af forskellige blomster og planter i Birkegårdens Haver på Vestsjælland. Tag af sted med hele familien – der er noget for både bedsteforældre, forældre og børn.

Lige i hjertet af Sjælland blandt bølgende bakker og med kort afstand til både København og Storebæltsbroen finder du Birkegårdens Haver, som er et ægte blomsterparadis. Her kan du opleve 33.000 kvadratmeter fyldt med blomster, planter og dyr delt op i fem forskellige haver.

I Birkegårdens Haver er der masser af oplevelser for børnene, der kan klappe forskellige bondegårdsdyr, få fingrene helt ned i mulden i nyttehaven, svinge sig i klatrestativerne og ellers bare nyde en dag med mor og far – og måske også bedsteforældrene.

I Birkegårdens Haver kan børnene komme helt tæt på både naturen og på de mange dyr, der bor i haven. Foto: VisitVestsjælland

»Du kan næsten ikke undgå at komme ned i gear, når du går rundt blandt de smukke blomster. Vi har besøg af mange familier med børn i forskellige aldre, som også har bedsteforældrene med. For her er virkelig noget for folk i alle aldre. Og der er god plads på de 33.000 kvadratmeter, som Birkegårdens Haver strækker sig over. Selv om det er et populært sted, føles det slet ikke overrendt,« fortæller Mie Danielsen, der er partneransvarlig hos VisitVestsjælland.

Fakta Vidste du... …at haverne til jul udsmykkes med tusindvis af lys.

…at du kan besøge Butik Liljen med brugskunst, lokale produkter og planter. ​Klik her for at læse mere om Birkegaarden

Ægtepar med blomsterpassion

Birkegårdens Haver drives af ægteparret Finn og Merry Sørensen, som også selv bor på gården. De købte stedet tilbage i 1970’erne, og opdrættede i flere år køer på stedet. Efter nogle år begyndte de at udvide haven og anlagde også en sø. Mange forbipasserende stoppede op og spurgte, om de måtte komme ind og se haven. Men den helt store interesse for planter startede, da parret anlagde den dansk-engelske have, som i juni 1996 blev åbnet for offentligheden.

Det hele startede som en helt almindelig have, men interessen for dyr og planter greb hurtigt om sig. I år har Birkegårdens Haver eksisteret i 22 år. Foto: VisitVestsjælland

Stedet er vokset gennem årene. Senest er selvforsyningshaven, Permahaven, blevet anlagt. Her dyrkes der frugt og grønt ud fra principperne for permakultur, der bygger på omsorg for naturen og fair fordeling af ressourcerne.

»Man kan sagtens mærke den stigende interesse for planteliv blandt de besøgende i Birkegårdens Haver. Gartnerne i haverne får flere og flere spørgsmål om, hvordan man bedst dyrker forskellige planter, blomster og grøntsager. Og børn, der måske ikke selv har have, får virkelig øjnene op for, hvor maden, de spiser, kommer fra,« fortæller Mie Danielsen.

Picnic og klappedyr

I Birkegårdens Haver er der gjort et stort nummer ud af, at børnene skal opleve mange sider af landlivet. Udover at se nærmere på blomster og planter, kan du klappe grise, får, geder, æsler, kaniner, marsvin – og endda et tamt dådyr ved navn Jane.

Der er masser af dyr, man kan klappe, fodre og ride på, og især børnene kan få en stor oplevelse helt tæt på havens mange dyr. Foto: VisitVestsjælland

»Når familier besøger Birkegårdens Haver, kan de tage den helt med ro. Der er masser at opleve, men ingen stress. Tag børnene med hen til klappedyrene, lad dem lege på naturlegepladsen, og nyd evt. medbragt mad på et picnictæppe eller i den hyggelige gårdhave med borde og bænke. Efter en dag i Birkegårdens Haver vil du helt sikkert føle, at du har fået genopladet batterierne og en uforglemmelig ferieoplevelse,« fortæller Mie Danielsen.