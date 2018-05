Hamborg hitter mere end nogensinde før. Storbyen frister især med sine mange kulturelle oplevelser, festlige natteliv og shopping i den absolutte verdensklasse. Få en guide til byen her.

Hamborg er en metropol, Tysklands rigeste by og den største by i Europa, som ikke er en hovedstad. Med sine smukke arkitektoniske bygninger, mange kunstmuseer og flere broer, end man finder i Venedig er Hamborg et kulturelt hotspot - og så ligger det bare et par timers kørsel syd for færgelejet i Puttgarden.

Ifølge Rejselandet Tyskland i Danmark er Hamborg mere populær end nogensinde før.

”Hamborg er rykket en plads op, så byen nu indtager en tredjeplads over danskernes favoritdestinationer i Tyskland. Byens stigende popularitet hænger sammen med, at den har udviklet sig som destination, hvor særligt det store fokus på kultur tiltrækker danskerne til metropolen, der ovenikøbet kun ligger et par timer væk,” fortæller Bo Lauridsen, Turistchef i Rejselandet Tyskland.

Netop den korte afstand til Hamborg tiltaler os danskere, bekræfter Scandlines, der blandt andet bringer passagerer til Tyskland via færgeruten Rødby-Puttgarden. En undersøgelse, som Scandlines fik foretaget sidste år, viser, at hele 70 procent af danskerne vælger at køre til deres tyske storbydestination.

”Vi mærker klart en øget interesse for Hamborg, og det smitter positivt af på vores færgetrafik. Særligt i forår- og efterårsmånederne, hvor der er ekstra mange på miniferier. På samme måde dokumenterer trafikken på vores inspirationssite, tætpå.scandlines.dk, som har haft besøg af flere end 300.000 danskere i løbet af det seneste år, en enorm dansk interesse for den tyske kulturby,” siger Brian L. Hansen, Content and Campaign Manager hos Scandlines

Top 5 aktiviteter til storbyferie i Hamborg

1. Shopping

Hører du til en af dem, der mener, at shopping er en nødvendig del af en storbytur, vil Hamborg ikke skuffe dig.

”Hamborg har massevis af både store, kendte mærker og små, selvstændige butikker. Udvalget hos de kendte brands er oftest større og endda til lavere priser end i Danmark,” siger Bo Lauridsen fra Rejselandet Tyskland.

I området Neuer Wall ligger de store, internationale modehuse side om side med kendte high-end brands.

Er du mere til genbrugsguld eller unikt design, er Sternschanze den hippeste bydel i Hamborg. Her bugner butikkerne af vintage, genbrug og enestående design.

Er du i bil, slipper du for at skulle overveje, hvor meget plads der er i kufferten.

Læs mere om shopping i Hamborg her.

2. Kultur

Er du vild med musik, kunst eller arkitektur, er Hamborg helt klart ”the place to go”

Elbphilharmonie er Hamborgs nye seks milliarder dyre kulturborg. Foruden at være et koncerthus designet til at have en helt unik, ren lyd, er det et arkitektonisk vovestykke med bølgende tag. Den svungne glasfacade rummer et luksushotel, restauranter, lejligheder og adgang til en offentlig tilgængelig udsigtsplatform med en 360 graders udsigt over byen, som helt klart bør opleves.

Hafencity er Hamborgs nye havnebydel. De røde UNESCO-fredede pakhuse i området er smukt bevaret mellem de moderne, arkitekttegnede bygninger. Gå en tur i Hafencity, og nyd en god kop kaffe på en af de mange caféer, eller hop på en kanalrundfart, og oplev bydelen fra vandet.

I Hamburger Kunsthalle bliver du taget på en spændende rejse gennem 700 års nordtysk kunsthistorie sammen med Munch, Rembrandt og de mere abstrakte og moderne kunstnere. Udover de mange artistiske højdepunkter er det enorme museum i sig selv et seværdigt kunstværk.

Læs mere om Hamborgs kulturoplevelser her.

3. Mad

Hamborg er en multikulturel by, og det smitter af på byens menukort, der indeholder retter fra hele verden.

Men når man nu er i Tyskland, hvorfor så ikke prøve nogle af landets specialiteter.

Currywurst er et must. Den krydrede pølse har måske et blakket ry, men i dag gør mange steder en dyd ud af at lave den legendariske spise fra bunden med fokus på håndværk og smag, som hos Edelcurry, der har vundet priser for sin hjemmelavet wurst med pommes.

En anden obligatorisk, tysk klassiker er wienerschnitzlen. Hos Bistrot Vienna serveres tysk mad med et twist. Stedets wienerschnitzel med hvide asparges og hollandaise er virkelig i en klasse for sig.

I kælderen på Europas største rådhus ligger restaurant Parlament. Maden er traditionel på den gode måde, men ærligt talt kommer restaurantens gæster lige så meget for at spise i den smukke sal under de majestætiske hvælvinger.

Læs mere om Hamborgs gourmetscene her.

4. Fest

I hvedeøllens hjemland er der selvfølgelig masser af bryghuse. Hos Gröninger Braukeller er der festlig alpestemning, når hjemmebrygget øl bliver akkompagneret af husorkestrets versioner af afterski-schlagere.

Skal aftenen være lidt mere sofistikeret, så rejs tilbage i tiden til begyndelsen af 1900-tallet i Hotel Reichshofs bar, Bar 1910, og drik klassiske cocktails i fornemme omgivelser.

Bliver det alligevel for pænt, så tag på Uebel & Gefährlich. En af Hamborgs bedste klubber ligger i en bunker og har altid spændende kunstnere og DJ’s på programmet. Hvis vejret er godt, kan du danse på tagterrassen og se solen stå op.

Er du til lidt af det hele så tag til Hamburger Berg, Hamborgs ultimative festgade. Her finder du alt fra eksklusive klubber til røgfyldte bodegaer.

Læs mere om Hamborgs natteliv her.

5. Seværdigheder

Hamborgs mange seværdigheder vidner om byens 1200 år gamle historie.

St. Michaelis kirken fra 1700-tallet er et af Hamborgs mest kendte vartegn. 542 trin op til kirketårnet gemmer sig en udkigspost med udsigt ud over havnen og byen. Tårnet er sommetider også åbent om natten, hvor udsigten til den oplyste by kun er endnu smukkere. Er der kø ved trappen, så snup elevatoren.

I den nordøstlige del af Hamborgs havn, som i øvrigt er Europas andenstørste, ligger Speicherstadt - en bydel, som har fået plads på UNESCO’s verdensarvsliste. Her er et virvar af kanaler og broer, der omkranses af røde, fredede pakhuse opført i gotisk stil. Området er fyldt med hyggelige caféer og spændende museer og gallerier. Udforsk kvarteret til vands om dagen og lands om aftenen, så får du et fyldestgørende indtryk af den smukke, hyggelige bydel.

Hamborgs Rådhus er verdens største af slagsen og huser desuden både senatet og parlamentet. Den imponerende bygning er opført i slutningen af 1800-tallet og har 647 lokaler. Det er flere end i Buckingham Palace i London. Book en guidet tur, eller gå på opdagelse på egen hånd – men pas på, du ikke farer vild.



Udforsk flere seværdigheder i Hamborg her.

Roadtrip til Hamborg med pitstop

Tag bilen til Hamborg, og oplev en frihed og fleksibilitet til at lave pitstop undervejs. Første oplagte stop er BorderShop i Puttgarden, verdens største grænsehandelsbutik, hvor der kan tankes op til resten af turen. Slå et smut forbi Lübeck, der ligger 30 minutter syd for Hamborg. Den smukke, gamle by er særligt kendt for sin lækre marcipan.

Få flere idéer til Hamborg og andre destinationer i Tyskland på Scandlines inspirationssite: www.taetpaa.scandlines.dk.