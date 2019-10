Skiskoler i verdensklasse, kort afstand fra Danmark og høj sikkerhed gør Sverige til den perfekte skidestination for børnefamilier. Her forstår børnene, hvad skilæreren siger, og snart kan hele familien følges ad på ski ned ad fjeldet.

Skiferie er den perfekte ferieform for hele familien. Her venter der store oplevelser sammen midt i naturen og masser af frisk luft. Samtidig får man rørt sig sammen på en sjov måde, så ferien bliver aktiv på allerbedste vis. Og hvad er bedre end at hygge sig sammen om aftenen med varm kakao og god mad, når frosten har bidt så dejligt i kinderne hele dagen?

Sverige har i mange år været en af børnefamiliernes foretrukne destinationer for skiferien. Og det er ikke uden grund, for Sverige har alt det, som børnefamilierne efterspørger til en forrygende tur på ski.

»Sverige er efter min mening det bedste sted at introducere børnefamilierne for skiløb. Sverige er tæt på og har gode faciliteter samt høj sikkerhed på pisterne. Og den måde, som ungerne lærer at stå på ski på her, fås ikke bedre i verden,« fortæller Kenneth Bøggild, som er skiekspert og administrationschef i Dansk Skiforbund og selv tager sin datter med på ski i Sverige flere gange hver sæson.

Boks: Gode råd til skiferie med børn Skiskole betaler sig: Book børnene ind på skiskole de første par dage i ferien – gerne i god tid, da pladserne er populære. Med en veluddannet lærer i verdensklasse får børnene den bedste start på ski. Tag hensyn til børnene: Børn og voksne har forskellige behov og grænser. Respektér børnenes grænser og eventyrlyst, og nyd tiden sammen som familie. Så skal du nok senere komme på de stejleste pister. Lej og lån dig frem: Selv om I med garanti vil drømme om at komme afsted igen, så lad være med at købe jer fattige i skiudstyr inden første tur. Lån eller lej i stedet udstyret, – så kan I altid købe jeres eget grej senere. Skiferie er også andet end ski: Skiløb er langtfra det eneste, Sveriges skisportssteder tilbyder. Tag f.eks. i svømmehallen, på kanetur eller på snescooter-safari. De fleste skisportssteder har masser af andre aktiviteter end skiløbet, der kan være med til at gøre skiferien til årets bedste ferie – også for nybegynderen. Klik her for at læse mere om at stå på ski i Sverige

Skiskoler i verdensklasse

En af dem, der har oplevet skiferie for første gang i Sverige, er bloggeren Allan Thullesen, som skriver om sit liv og sine døtre på bloggen ‘Far til Fire Piger’. I marts sidste år besøgte han sammen med pigerne Falköping, hvor både han og pigerne kastede sig ud i skiferie for allerførste gang.

Rejsetips: Her er verdens bedste skiskoler

»Det var en stor oplevelse og totalt optur at være på ski sammen. Vi nød tempoet og at være sammen som familie. Vi var alle fem i skiskole – det var sjovt at være på samme niveau, og det var virkelig en rar og hyggelig oplevelse. Det var som at komme hjem til nogen for at lære at stå på ski, for der var et ret fantastisk nærvær fra skilærernes side,« fortæller Allan Thullesen, der virkelig fik blod på tanden efter flere skioplevelser med sine piger i Sverige.

Det virker, som om man er milevidt fra Danmark - men i virkeligheden tager turen til de svenske skisportssteder ikke særlig lang tid. (Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se) Vis mere Det virker, som om man er milevidt fra Danmark - men i virkeligheden tager turen til de svenske skisportssteder ikke særlig lang tid. (Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se)

Sveriges skiskoler er da også nogle af de bedste i verden, mener Kenneth Bøggild, der ikke kan rose den svenske tilgang til undervisningen nok:

»Det var især svenskernes tilgang til skiskolerne, der for alvor åbnede mine øjne for skiferie i Sverige. De er gode til at se børnene, hvor de er, og se, hvad de har behov for.«

Korte afstande fra Danmark

Det er dog ikke kun den fremragende undervisning, der gør Sverige attraktivt for børnefamilierne. Sverige ligger også tæt på Danmark, og det gør turen til skisportsstedet markant mindre stressende.

Kør-selv-skiferie i Sverige har mange fordele. Læs nogle af dem her

»Vi nød virkelig, at vi ikke skulle køre ret langt for at komme ud at prøve skiferien af. Det var virkelig rart, at vi ikke skulle køre i flere dage med overnatning undervejs,« siger Allan Thullesen, og skieksperten Kenneth Bøggild giver ham ret:

»Der er ikke så langt til Sverige, og der er sjældent meget trafik. Det er lige før, at man ikke kan nå at høre den nyeste bog om Iqbal færdig som lydbog, før man er fremme ved destinationen.«

Hvor ofte har du mulighed for at dyrke motion sammen med dit barn - og samtidig få nye oplevelser og indtryk? På ski går natur, bevægelse og fantastiske oplevelser hånd i hånd. (Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se) Vis mere Hvor ofte har du mulighed for at dyrke motion sammen med dit barn - og samtidig få nye oplevelser og indtryk? På ski går natur, bevægelse og fantastiske oplevelser hånd i hånd. (Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se)

Desuden er rammerne på skidestinationerne i topklasse og tilbyder alt det, som børnefamilierne efterspørger.

Der er virkelig mange tilbud ud over selve skiløbet. Der er aktiviteter med skisportstedernes maskotter, hundeslæde, kanetur, børnenes afterski, natskiløb og meget andet.