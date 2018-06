Dit eget og miljøets velvære kan sagtens prioriteres, når der skal laves mad derhjemme. Faktisk har der aldrig været flere gode grunde til at gøre netop det.

Tidskrævende, besværligt og ikke mindst dyrt; sådan tænker mange af os, når vi læser og hører de mange anbefalinger omkring kost og madlavning, og derfor glemmer det da også alt for let i en travl hverdag - måske fordi de ikke kender vigtigheden af en varieret kost.

Når du spiser varieret, har du de bedste muligheder for at få de nødvendige næringsstoffer, du skal bruge for at holde dig sund og rask. Den gode og varierede kost styrker også dit mentale og fysiske velvære og forebygger en lang række livsstilssygdomme.

Spis dig mæt i sunde måltider og prøv forskellige grønsager. Spis frugt og fuldkornsprodukter hver dag. Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen og så hører kartofler altså stadig med i en varieret kost.

​Gode tips til sund og varierede måltider

Det er lettere at spise flere grønsager, hvis de er bagte eller kogte.

Bland flere grønsager i f.eks. gryderetter. Riv gulerødder, persillerod, selleri og andre rodfrugter i kødsovs og fars.

Spis årstidernes frugter og grønsager – de er friske og billige, og kan måske endda plukkes direkte i naturen.

Rutinerne kan til tider godt blive lidt for fastlåste, når det kommer til at lave mad til hele familien derhjemme efter en lang arbejdsdag. Man orker ikke køen i supermarkedet, og man vil hellere slappe af med familien, end at hænge i køkkenet længere tid end højst nødvendigt.

Men faktisk kan fokus på variation i madlavningen kan være med til at stimulere dine smagsløg og specielt børn har godt af at smage nye retter.

Med måltidskasserne fra Kokkens Hverdagsmad, får man mulighed for at spare tid, smag og kvalitet til at gå op i en højere enhed og samtidig få varieret kost med mange forskellige smagsnuancer. Dette er helt i henhold til Fødevarestyrelsens anbefalinger, da der hver dag serveres en ny og afvekslende menu til middagsbordet.

