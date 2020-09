Danskerne vil have nem aftensmad, uden at gå på kompromis med sundheden. Derfor boomer antallet af familier, der abonnerer på en måltidskasse - og netop nu stormer en ny spiller ind på det danske marked.

Aldrig før har så mange danske familier overladt indkøb og planlægning af aftensmaden til andre. Måltidskasser, som sammensættes af kokke, sørger for sundhed, variation og inspiration, og de leveres ved hoveddøren.

Netop bekvemmeligheden og fleksibiliteten betyder meget for dem, som sværger til måltidskasser. Det viser en undersøgelse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), som har kulegravet årsagerne til at danske familier abonnerer på måltidskasser.

39% svarer, at de er fri for at planlægge indkøb og mad, mens 42% siger, at de spiser sundere og mere varieret. 27% angiver, at de sparer tid, mens en stigende gruppe på 17% svarer, at de undgår madspild - fordi måltidskassen indeholder præcis det, der skal bruges.

Dermed tapper måltidskonceptet ind i store samtidstendenser som madspild og bæredygtighed. Når du bestiller en kasse, vælger du også antallet af måltider, og retterne rationeres derefter. Derfor vil portionsstørrelserne passe til de spisende, hvilket minimerer madspildet.

Derudover vil færre indkøb mindske risikoen for overforbrug, hvilket også mærkes i økonomien.

