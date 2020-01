Hverdagens trommerum, rester fra i går og hver jeres telefon i hånden. Valentinsdag kan være en god anledning til at nyde hinanden - og sammen få en oplevelse.

Det er blevet tirsdag og en ny uge er i gang. Madplanen hænger på køleskabet, vasketøjets skal ordnes om onsdagen og torsdag har I indtaget hver jeres ende af sofaen og tænder for den serie i trofast følger med i.

Parforhold eller ej, så tager hverdagen sit tag i ens gøren og laden og selvom det nogle gange er rart, at der er styr på tingene og hinandens selskab kan være nok i sig selv, så er det alligevel rart, at der engang imellem sker noget nyt, som giver nye positive oplevelser på kontoen.

Den amerikanske forfatter Siri Hustvedt, har blandt andet skrevet om, at måden vi ser hinanden på har stor betydning i parforholdet. Det vil sige, at hvis vi går op og ned af hinanden hver dag, ser vi altid hinanden fra de samme vinkler, og dermed kan det hele blive lidt slidt.

Derfor kan en af nøglerne til et godt parforhold være, at vi i højere grad prioriterer hinanden og sørger for at skabe nye oplevelser sammen. Det kan nemlig give ekstra energi til parforholdet - og når man lægger energi til noget, så kommer det ofte tilbage.

Vi har kigget på de forskellige muligheder for parforholdsoplevelser. Sammen kan I prøve alt fra ren afslapning og spabad til muligheden for sammen at blive ægte mokkamastere. Og hvilken anledning er bedre til at nyde hinandens selskab end Valentinsdag?

Spadag på Marienlyst Strandhotel i Helsingør

En oplevelse husker man altid mere end en buket blomster eller chokolade.

På Marienlyst Strandhotel er naturen allestedsnærværende. Udenfor bølger Øresund, og den hvide sandstrand trækker en lang linje fra strandhotellet til Kronborg Slot ikke langt derfra. Men det er ikke kun uden for Marienlyst, at naturen findes, for det gamle strandhotel har inviteret naturen indenfor, og selv på kolde dage er det varmen, der vinder. Følg efter naturen og oplev vand, lys, luft og salt blive forenet i spaafdelingen, hvor du både sommer og vinter kan læne dig tilbage og opleve det bedste fra naturen og den afslappende stemning.

Hvad er inkluderet:

Fri adgang til alle spafaciliteter både ude og inde.

Adgang til fitness.

Adgang til yogarum.

Lån af badekåbe, tøfler og håndklæde.

2 års gyldighed - Du skal være minimum 16 år

Kun 395 kr. pr. person.

Overrask din elskede, og køb et ophold her

København: Ginsmagning hos Copenhagen Distillery

Billede: DuGlemmerDetAldrig.dk

Copenhagen Distillery eksperimenterer med smag, design, form og farve, for det er ikke kun ganen, der skal underholdes, det er også øjnene, ørerne, næsen og hænderne. Sagt på anden måde; her sættes hele paletten af sanser i gang. På destilleriet arbejdes der nemlig konstant på at udvikle nye smage og designe nye flasker, der kan gøre oplevelsen af gin, whisky, likør og snaps til nye helhedsoplevelser, hver gang, at glasset løftes til munden.

Hvad er inkluderet:

1,5 times rundvisning & smagning

Rundvisning på destilleriet

Velkomstdrink

Smagning af 7 forskellige produkter

Du skal være minimum 18 år for at deltage.

Pris: 299 kr pr. person

Læs mere, og køb oplevelsen her

København: Vegetarisk workshop hos Simple Greens

Billede: DuGlemmerDetAldrig.dk

Køkkenet bliver fyldt med grøntsager, gode opskrifter og en hyggelig stemning, så du kan få nye idéer til, hvordan du skal give madlavningen en grøn vinkel. Det er nemlig lige så enkelt, som det ser ud til – og så smager det endda virkelig godt. Efter en dag med Simple Greens er du klar til at fylde indkøbsnettet med grøntsager og sætte nye retter på bordet derhjemme.

Hvad er inkluderet:

2,5 timers vegetarisk workshop

Præsentation & gennemgang af råvarerne

Lær at lave vegetarisk mad

Måltid og forplejning - mulighed for at tilkøbe et glas økologisk vin

Nyd måltidet sammen efterfølgende

Mulighed for at købe toppings, olier, salt & nødder

Opskrifter sendes efterfølgende

Pris: 495 kr. pr. person

Læs mere om det anderledes oplevelse, og køb hos duglemmerdetaldrig.dk

Århus: Floating for 2

Billede: duglemmerdetaldrig.dk

Kan du forestille dig det her? At du flyder vægtløs og fuldstændig afslappet. Du har det ikke for varmt og ikke for koldt. Der er ikke noget, som klemmer, kradser eller generer. Du er bare. Hvis du kan forestille dig det, har du et godt billede af, hvordan floating er. Hvis ikke kan vi fortælle dig, at floating foregår ved, at du flyder i en tank med kropstempereret vand, der er blandet med 30 procent epsom-salt. Det er det høje saltindhold, som får dig til at flyde, mens du slapper af. Kan du forestille dig, hvad floating er nu? Hvis ikke er der vist ikke andet at gøre end at tage ud for at prøve det…

Hvad er inkluderet:

60 minutters floating for 2 i samme bassin. Oplevelsen varer omkring 1,50 time, hvor 60 minutter foregår i floattanken.

Introduktion til floating & dens effekt

Privat floatrum med bad & omklædning. Det er tilladt at floate uden badetøj. Ingen vil have mulighed for at forstyrre jer undervejs.

Håndklæde, ørepropper & vaseline

Vand & te

Mulighed for at slappe af i loungen

Du skal være minimum 16 år for at deltage.

Pris: 495 kr. for to personer

Læs mere her

Århus: Kaffekursus hos La Cabra

Billede: DuGlemmerDetAldrig.dk

Der sker noget inden for kaffefaget i øjeblikket. Producenter, risterier og baristaer rykker tættere sammen om den gode kop kaffe, hvor råvarerne er i fokus, og respekten for kaffens smag sikres gennem det gode håndværk. Det betyder nemlig noget, hvordan du brygger din kaffe. Har du styr på teknikken?

Hvad er inkluderet?

Kurset varer 2 timer og er på engelsk.

Introduktion til specialkaffe.

"Cupping" af forskellige oprindelseslande samt forskellige kvaliteter og sorter.

Terroir i kaffe og hvordan det spiller en rolle i smagen.

Håndbrygning, alt hvad der skal til for at brygge god kaffe derhjemme.

Ekstraktion, teorien omkring kaffeekstraktion og hvordan du laver en god ekstraktion derhjemme.

Brygge på flere forskellige måder og smage på forskellen.

Pris: 399 kr. pr. person

Læs mere og køb kurset her

Odense: Flødebollekursus hos Odense Chokoladehus

Billede: DuGlemmerDetAldrig.dk

Flødebollen er en favorit i store dele af verden lige fra Reykjavik til Odense, men selvom navnet flødebolle klinger dansk, har opskriften på den lille konditorkage taget turen fra USA til Danmark. For flødebollen er ikke en dansk opfindelse, selvom det er mere end 100 år siden, at den blev fast inventar på kagebordet i Danmark.

Hvad er inkluderet:

2 timers flødebollekursus med instruktør.

Chokolademesteren demonstrerer fremstilling af flødebolleskum og forklarer om chokoladetemperering.

Du lærer at sprøjte og hånddyppe flødebollerne, og får lov til at pynte dem efter fri fantasi.

Undervejs er der smagsprøver, en lille chokoladefortælling og tips og tricks fra chokolademesteren.

Få dine egne flødeboller med hjem.

Opskrifter med hjem efter kurset.

Pris: 299 kr pr. person

Læs mere om kurset, og giv en uforglemmelig oplevelse her

Middelfart: Bridgewalking Lillebælt

Billede: DuGlemmerDetAldrig.dk

Har du nogensinde tænkt på, hvordan tingene ser ud i fugleperspektiv? Bridgewalking Lillebælt hæver som de første i Europa oplevelsen til 60 meters højde, så du for en tid bliver ét med fuglene over Lillebælt. Den guidede tur over Lillebæltsbroen byder på vind i håret, adrenalinkicks til eventyrlysten og smukke naturoplevelser til øjet.

Hvad er inkluderet:

Guidet tur over Lillebælt i 60 meter højde, hvor der undervejs fortælles om broens arkitektur og historie samt den omgivende natur m.m.

Du får udleveret en heldragt ved turens begyndelse, som du må tage med hjem efterfølgende.

Tilkobling til sikkerhedssystem før opstigning. Sikkerheden har altid førsteprioritet.

Turen tager ca. 2 timer inklusive sikkerhedsinstruktioner og iklædning af heldragt.

Pris: 295 kr. pr. person

Giv en oplevelse, der tager jer til nye højder, her

Aalborg: Eventyr på Limfjorden

Billede: DuGlemmerDetAldrig.dk

Der er vind i håret når de to motorer, der hver har 300 hestekræfter under hjelmen, sætter i gang, og skyder ud over Limfjorden. Der er dog mere end vind i håret, for turen bliver også fyldt med historier fra Limfjorden, og måske kigger sælerne forsigtigt frem fra dybet. Skal Limfjorden udforskes, er det alletiders at gøre det fra vandsiden.

Hvad er inkluderet:

1 times RIB-safari på Limfjorden.

Sejltur til enten Kattegat eller Nibe.

Fortællinger fra området.

Alt sikkerhedsudstyr.

Pris: 350 kr pr. person

Prøv en helt anderledes oplelvelse sammen - læs mere her