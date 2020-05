Træk i kjolen uanset vind, vejr og lejlighed. Vi giver dig inspiration til, hvordan du kan style din kjole, så du får mere ud af dit kjolekøb.

Forår og sommer er for mange lig med kjoletid. Den er praktisk, nem og luftig. Samtidig fås kjoler i et utal af styles, fra de mere feminine til de street og casual.

Men vil du ikke gerne kunne bruge din kjole lidt mere end bare de par uger af året, hvor solen står højt på himlen, eller du er taget sydpå på ferie?

Kjolerne kan med det rigtige tilbehør og styling bruges til nærmest alle slags anledninger; hvad end det er fest eller arbejde, så vil du kunne style din kjole til anledningen. Det samme gælder for vejret. Vi guider dig til, hvordan du kan bruge din kjole på fire forskellige måder.

Kjolen til hverdag

På en almindelig onsdag, så behøver din kjole ikke at udstråle fest og farver. Brug den sammen med en t-shirt eller bluse og sneakers. Så har du lige pludseligt gjort din stropkjole meget mere casual.

Kjolen på jobbet

På jobbet kræver dit outfit, at du viser lidt mindre hud end de fleste sommerkjoler tillader og generelt, at du udstråler professionalitet. Det har længe været in at bruge jeans under din kjole, så det kan du roligt gøre, når du skal på job. Du kan også kaste en blazer over, hvis det ikke er for varmt i vejret. Style det op med en lækker taske og ballerinaer eller loafers.

Kjolen til fest

Den perfekte kjole til festen eller sommerdaten kan virkelig gøre den store forskel. Alt det kræver er stiletter, en lille taske og selvfølgelig smykker. Find de store øreringe frem eller brug flere forskellige længder halskæder. Du kan sagtens mix og match med guld og sølv.

Kjolen til det koldere vejr

Du skal ikke lade dig narre af sommerkjolens lette udtryk. Lag på lag har længe været en del af modebilledet. Så når efteråret og vinteren nærmer sig, så bygger du videre på din sommerkjole. Brug jeans, herrebukser, t-shirts, sweatre, strømpebukser eller en rullekrave alt efter lejligheden. Der er altid en måde, hvorpå du kan bruge din kjole hele året.

Vi har fundet 7 lækre forårskjoler til under 500 kr. fra nogle af de bedste webshops.

1. Thin Strap Midi Dress fra NA-KD Trend

Thin Strap Midi Dress fra NA-KD Trend Vis mere Thin Strap Midi Dress fra NA-KD Trend

Pris: 359 kr.

Køb den smukke kjole og bliv klar til foråret

Gratis klimakompenseret levering og returnering

2. Tea soft tie dress Green fra Bubbleroom

Tea soft tie dress Green fra Bubbleroom Vis mere Tea soft tie dress Green fra Bubbleroom

Pris: 329 kr.

Køb den smukke kjole og find flere her

Fri fragt ved køb over 899,- og 45 dages returret

3. Ruffle Sleeve Mini Dress fra NA-KD

Ruffle Sleeve Mini Dress fra NA-KD Vis mere Ruffle Sleeve Mini Dress fra NA-KD

Pris: 259 kr.

Vælg mellem to faver - køb forårs- og sommerkjolen her

Gratis klimakompenseret levering og returnering

4. Flounce Detail Flower Dress fra NA-KD

Flounce Detail Flower Dress fra NA-KD Vis mere Flounce Detail Flower Dress fra NA-KD

Pris: 259 kr.

Køb kjolen og vælg mellem 4 flotte farver her

Gratis klimakompenseret levering og returnering

5. Cotton shirt dress fra Monki

Cotton shirt dress fra Monki Vis mere Cotton shirt dress fra Monki

Pris: 300 kr.

Køb i to flotte farver - vælg din farve her

Gratis fragt ved køb over 400 kr. - Leveringstid 1-4 hverdage