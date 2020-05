Der er især fire farver, som er altdominerende for 2020. Det er farver med knald på, og heldigvis har Nike fanget trenden, så du både kan kombinere det sporty og være helt med på moden.

Hvis du havde tænkt, at du i 2020 skulle gemme dig væk i grå og sort, så kan du godt tro om. Modens farver danser i år om kamp med både sol og blomster, så gør dig klar til farverige outfits. De fire allerstørste farver er neo mint, pink, gul og lilla, så hold øjnene åbne for disse farver i modebilledet.

Få 30% hos Nike med koden NIKE30 fra 25-29 maj*

Selv, hvis du ikke er så meget til farvestrålende outfits, så udfordre dig selv lidt. Det både skabe glæde hos dig selv at have farver helt tæt på og samtidig viser du, at du ikke er bange for at blive set. Du kan inkorporere farverne i mindre dele med fx t-shirts med print, som farver på sko eller tasker eller gå all in med bukser og jakker.

Minty fresh med neo mint

1. Nike Sportswear leg-A-See, cykelshorts til kvinder, 2. Nike Air Max Verona, sko til kvinder, 3. Nike Sportswear vævede bukser til kvinder, 4. Nike Sportswear JDI, frotté bukser til mænd

Neo mint er den helt nye farve i paletten. Farven er kun populær i forhold til tøj, men også i fx boliginteriør. Det er sært farve og den hurtigt blive væk, hvis du bruger den sammen med andre stærke farver. Start ud i det små og suppler med hvid og lyse grå farver for at få neo mint til vise sig fra sin bedste side.

On Wednesdays we wear pink - og alle andre dage

1. Nike Icon clash, sømløs sports-BH til kvinder, 2. Nike Air Max 270 React, sko til kvinder, 3. Nike Tanun, premium rygsæk, 4. Nike Air, satinløbejakke til kvinder

Pink kommer og går i modebilledet, men i år er den kommet stærkt tilbage. Det er nuancen shocking pink, der er på alles læber. Hvilket fortæller en del om, hvor stærk en nuance af pink vi er ude i. Den er ikke som neo mint subtil og sart, men derimod larmende. Du kan her også starte ud i det små med enkelte pink dele eller farveelementer eller gå all-in. Der er masser af muligheder for tilføje farven til det, der passer til dig og din stil.

Få 30% hos Nike med koden NIKE30 fra 25-29 maj*

Skin om kap med solen i gul

1. Nike Yoga Luxe, 2. Nike Sportswear Heritage Windrunner, 3. Nike Sportswear Icon Clash, crewtrøje i fleece, 4. Nike Blazer Mid ‘77 til kvinder

Det bliver ikke mere friskt end gul. En farver der bliver lagt mærke til - af både modeeksperter og dine omgivelser, hvis du har den på. Den kan gøre enhver gråvejrsdag til en solskinsdag, så der er ingen undskyld for at ikke at have gule items i din garderobe.

Få 30% hos Nike med koden NIKE30 fra 25-29 maj*

Fifty shades of - lilla

1. Nike Sportswear, bukser til kvinder, 2. Nike, Løbebukser til kvinder, 3. Nike Air Max 97, 4. Nike, løbejakke til kvinder

I 2020 er det alle nuancer af lilla, der er til at finde i butikkerne; fx lavendel, mørk lilla, neon lilla osv. Du kan med andre ord vælge den tone, der passer bedst til dig og din stil. Du kan style dig selv i lilla fra top til tå eller udvælge enkelte elementer og supplér med grå eller sort.

Få 30% hos Nike med koden NIKE30 fra 25-29 maj*