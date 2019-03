Vi tænker tit, at skisæsonen strækker sig fra begyndelsen til slutningen af uge syv. Men faktisk strækker sæsonen sig i Norge sig helt til udgangen af april. Her er dagene lange og lyse, og snekvaliteten er i top.

Danskerne elsker at stå på ski, men mange vælger at lægge skiferien i vintersæsonen. Spørger man Rasmus Lundby, skilærer og formand for Den Danske Skiskole, er der masser af gode grunde til at forlænge sæsonen med en forårsskitur til Norge.

”Norge er fremragende til forårsskiløb, fordi sneen holder sig længere frisk og kold i forhold til alperne, hvor foråret ofte er ensbetydende med slush ice-sne”, forklarer han.

At snekvaliteten er helt i top i Norge i foråret, bekræfter Thomas Andreasen. Han er entusiastisk skiløber og direktør i rejsebureauet Fjällferie, der udbyder skirejser til både Alperne og Norge og Sverige. Står det til ham, går familiens skiture altid nordpå i forårssæsonen, mens vinterturene oftest går til Alperne.

”I Norge får du sne, der har bygget sig op igennem sæsonen, og som stadig holder. Sydpå kan der blive rigtig varmt i foråret. Det er dejligt med sol og høje temperaturer, men snekvaliteten bliver hurtigt rigtig dårlig. Det gør den ikke lige så hurtigt nordpå, for selvom du får solen, holder temperaturen sig stadig lavt”.

I Norge får du sne som holder. Sydpå kan der blive rigtig varmt i foråret, siger Thomas Andreasen, skiløber og direktør i rejsebureauet Fjällferie. Udsigt fra Skarsnuten Hotell i Hemsedal. Foto: Ola Matsson Vis mere I Norge får du sne som holder. Sydpå kan der blive rigtig varmt i foråret, siger Thomas Andreasen, skiløber og direktør i rejsebureauet Fjällferie. Udsigt fra Skarsnuten Hotell i Hemsedal. Foto: Ola Matsson

Noget for hele familien

Ifølge både Thomas Andreasen og Rasmus Lundby er forårsski i Norge et perfekt valg for børnefamilier. Det koster en lille smule ekstra sammenlignet med priserne i januar, men det er det hele værd, vurderer Thomas Andreasen.

”Især hvis man har mindre børn med, kan det blive koldt i Norge i januar. Det er okay for voksne, men små børn kan hurtig gå surt i det, hvis de fryser, og så får man måske ikke så mange timers skiløb, som man gerne ville have haft. Vi er altid først taget afsted til Norge i marts, for så nyder de solen, og der ikke nogen, der bliver kolde”, fortæller han.

5 fordele ved Norge i foråret Skisæsonen er længere i Norge end i resten af Europa, og i det hele taget byder forårssæsonen på mange forskellige ting, der gør naboen mod nord til et oplagt mål for forårets skitur. Supergod snekvalitet Børnevenligt med lune dage og blød sne Lange, lyse dage på pisterne Færre skiløbere på pisterne Mindre kø ved lifterne

Rasmus Lundby er enig. Hans tre piger elsker at være på ski i Norge i foråret, hvor solen står højt og sneen holder sig blød uden at smelte.

”Mine piger glade for, at mange norske destinationer er gode til at lave hopparker og andre sjove elementer på pisterne - og selv i foråret holder hoppene sig gode og smelter ikke. Det er altid til stor fornøjelse”, fortæller han.

Undgå kø ved lifterne

Jo længere man kommer hen i sæsonen, jo færre skiløbere møder man på pisterne, og jo kortere er køen ved lifterne, og det er netop endnu en god grund til at tage på skitur til Norge i forårsmånederne, forklarer Thomas Andreasen.

”Jeg var selv i Kvitfjell 20. april forrige år, og det sneede, mens vi var deroppe. Det var stadig superfint på pisterne, og vi havde det næsten for os selv,” forklarer han.

I foråret får man længere og lysere dage på pisterne og dermed mere skiferie for pengene, fortæller Thomas Andreasen.

Trysil. Foto: Ola Matsson Vis mere Trysil. Foto: Ola Matsson

Forårsski tæt på Oslo

Det gode forårsskiløb er tættere på, end man tror. Selv på skiområder i det sydlige Norge, kan man nemlig stå på ski langt hen i foråret, forklarer Thomas Andreasen.

”Afhængig af snemængde og temperatur, kan man som regel stå helt frem til de sidste uger af april. I hvert i fald de højest beliggende skiområder som Kvitfjell, Trysil og Hafjell, der kun ligger et par hundrede kilometer fra Oslo og er rimelig nemme at køre til. Også det mindre område Norefjell 100 kilometer fra Oslo egner sig godt”.

Rasmus Lundby er heller ikke i tvivl om, at han foretrækker Norge, når han skal stå på ski i foråret.

”Jeg har igennem de seneste tyve år afsluttet min skisæson i Hemsedal, efter jeg har brugt vinteren på at arbejde i de franske alper. Hemsedal har nogle fantastiske pister, der er udfordrende for den gode skiløber - samtidig med, at der er masser af pister, som hele familien kan være med på”, slutter han.