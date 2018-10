Er du helt forladt for idéer til de sidste julegaver, og mangler du måske at få købt den sidste, men vigtigste gave til din kæreste? Så kan du finde en masse inspiration i artiklen til den perfekte "sidste-øjebliks-gave".

Nogle gaver er nemmere at købe end andre. Den til kvinden i dit liv er ikke altid nem og bliver måske udskudt til sidste øjeblik af samme grund. Smilet skal helst være stort og ægte, når det glitrende papir åbnes rundt om træet. Og det er måske ikke ligefrem en nem opgave. Har du ikke nået det endnu, så får du her Magasins julegaveguide til dig, der er ude i absolut sidste øjeblik.

Dejlig duft

Duft er ikke bare en duft – og for enhver kvinde er det vigtigt at bære en duft, som hendes kæreste eller mand elsker. En duft udvalgt af dig vil derfor helt sikkert bringe lykke. Hvis det er svært at finde, så prøv at holde dig i nogenlunde sammen skala, som de dufte, hun normalt går med. Hvis hun er til kraftige, tunge og krydrede parfumer, skal du nok ikke gå efter en frisk og let blomsterduft. Du kan også lure lidt på, hvad hun sædvanligvis har stående i skabet eller spørge hendes veninder til råds.

Lækkert lingeri

Overvej en tur i lingeriafdelingen, hvis du går efter titlen som årets julegaveshopper. De fleste kvinder jubler indeni, når den lille bløde pakke indeholder lingeri – udvalgt af den eneste ene, dig! Mere romantisk bliver det næsten ikke. Udvalget er stort – og er det for stort, kan du forberede dig. Kig lidt i din kærestes undertøjsskuffe og find ud af, hvad hun kan lide. Her kan du også tjekke hendes BH- og trussestørrelse. Du er allerede godt på vej! I butikken står ekspedienterne klar til at hjælpe dig. De har hjulpet et hav af usikre mænd før dig, og for dem findes der ingen dumme spørgsmål.

Smukke smykker

En lille firkantet æske under træet, indpakket i glitrende papir og med sløjfe på, kan få de fleste kvinders øjne til at funkle - og pigehjerter til at banke. Her er du oppe i den absolutte superliga, når det gælder julegavemesterskabet – uanset hvilken lille lækker sag i guld, sølv eller diamanter, du har udvalgt dig. Et unikt og tidsløst smykke er en sikker vinder under juletræet. Gå efter tidens store trend med tropisk feriestemning og vælg muslinger, ananas eller palmer til ørene eller find en smuk kæde med et enkelt vedhæng i guld.

Dejlige detaljer

Hvis der er noget, kvinder aldrig får nok af, er det alle de lækre detaljer, der er prikken over i’et på et fedt look: Sko, tasker, bælter, silketørklæder, huer og skindhandsker. Vil du rigtigt forkæle hende, så slå dig løs blandt accesories. En lædertaske i hendes yndlingsfarve eller et par skindhandsker, der kan holde hendes hænder varme. Ikke et øje er tørt på den store aften.

Har du brug for at blive lidt mere sikker på julegaven, så find meget mere inspiration på vores blog Ajour, eller kom ind i Magasin og få hjælp til dine julegaveindkøb.

