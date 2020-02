De små ting i hverdagen kan give os en følelse af luksus. Faktisk behøver du ikke at gå længere end til din lokale kaffebar for få den samme følelse af luksus, som du får på en ferie, viser ny undersøgelse.

Er du træt af gråt vejr, hverdag og jag? Så hold lige lidt på de dyre ferie-tanker, for ifølge et nyt studie fra CBS, så behøver du hverken dyre caribiske cruises eller spaophold for at opleve luksus. Ifølge undersøgelsen fra CBS, så kan luksus ligeså godt være de små øjeblikke i hverdagen, som de længeventede ferier.

“Det, som folk beskriver som luksusøjeblikke er faktisk mest de små afbræk i hverdagen. Den gode kop kaffe fra Starbucks, eller den stille stund med en bog på biblioteket,” forklarer Thyra Uth Thomsen, der er professor (MSO) på Institut for Afsætningsøkonomi ved CBS.

Sammen med professor (MSO) Sylvia von Wallpach fra samme institut og forskere fra Østrig og Canada har hun undersøgt oplevelsen af luksus hos 34 personer, der er født mellem 1980’erne og 90’erne.

Kilde: CBS

Luksusbegrebet har ændret sig og er gået fra at være noget ekstravagant, dyrt og uopnåeligt for de fleste til at være en følelse og en oplevelse, som kan være knyttet til alt. Der er derfor ingen grund til at hive den store pengepung frem for at opleve følelsen af luksus. Det kan klares med få midler som fx god kaffe, en bog eller et fodbad.

Forskerne bag undersøgelsen fandt frem til fem forskellige typer af luksus:

Afbrydelser: Denne type er kendetegnet ved små øjeblikke, der sker her og nu og som giver en moderat forskel fra hverdagen. Klimaks: Disse øjeblikke står i stor kontrast til hverdagslivet fx når man får opfyldt en livslang drøm om at se en ørken eller har sjældne naturoplevelser. Livsændrende: Det er de oplevelser, der kommer med store øjeblikke som at sige ja til ens udkårne ved alteret eller fødslen af ens barn. Rituelle: Det er de tilbagevendende oplevelser eller begivenheder fx faste familiemiddage, traditioner som jule og påske eller bare helt almindelige hverdagsting som den ugentlige tur på renseriet. Afsluttende: Det er slutningen på en periode i ens liv, som man tænker tilbage på med glæde og nostalgi. Fx afslutningen på en ferie eller når man bliver student.

Luksus er derfor i høj grad knyttet til følelser og ikke så meget materielle ting, som dyre biler og diamanter. Du kan derfor ligeså opnå en følelse af luksus derhjemme på en onsdag, som du kan det på michelin-restaurant om lørdagen.

Vi har udvalgt 10 produkter til hjemmespa, der kan give dig luksus i hverdagen, og som ikke punkterer budgettet.

1. Fodbadesalt

Fodbadesalt til selvforkælelse. Vis mere Fodbadesalt til selvforkælelse.

Nu kan du forkæle dig selv med et afslappende fodbad med håndhøstet badesalt fra skønne Guerande i Bretagne. Havsaltet er tilsat lidt økologisk pebermynte og kølende, velduftenede, rene æteriske olier.

Hurtig og gratis levering på alle ordrer uanset beløb.

Pris: 73 kr.

Køb badesalten til dine fødder hos Helsebixen her

Se flere typer fodbadesalt her

2. Fodfil fra Badeanstalten

Fodfil til bløde fødder. Vis mere Fodfil til bløde fødder.

Fodfilen fra Badeanstalten hjælper dig med at komme ru og tør hud på fødderne til livs. Filen er rimelig grov, og man skal derfor være opmærksom på at den kun bruges på hård og tør hud. Få babybløde fødder med denne fodfil.

Anvendelse

Fil fødderne efter bad/fodbad

Afslut gerne med en god fodcreme

Pris: 49 kr.

Køb fodfilen og forkæl dig selv og dine fødder

Se et kæmpe udvalg af fodfiler hos Nicehair her

3 . Fodcreme med macadamia og ler fra Lavera Basis Sensitiv (75 ml)

Blødgørende fodcreme. Vis mere Blødgørende fodcreme.

Lavera Basis Fodcreme er en fugtgivende og plejende fodcreme med økologisk acadamia og ler. Den plejende creme modvirker sved og lugt fra dine fødder.

Hurtig og gratis levering på alle ordrer uanset beløb.

Pris: 46 kr. - førpris: 54,95 kr. - spar 16%

Køb den lækre fodcreme og få dejlige bløde fødder

Se flere fodcremer her