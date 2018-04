Nemt, trygt og transparent. Det er de krav, som mange forbrugere stiller til nethandel i dag. Vores forventninger til nethandel handler i høj grad om en effektiv og sikker levering.

Tidligere handlede forbrugerne først og fremmest på nettet, fordi de søgte efter billige varer eller særlige produkter, de ikke havde adgang til i de fysiske butikker. I dag vælger mange forbrugere at handle på nettet, primært fordi det er nemt og giver dem tid og overskud til andre gøremål.

»Især mange travle børnefamilier handler på nettet, når børnene er lagt i seng - i stedet for at skulle haste gennem storcenteret i ulvetimen, hvor børnene er trætte, eller familien hellere vil bruge tiden sammen på andre aktiviteter,« fortæller Jørgen Fischer, e-handels-rådgiver hos PostNord i Danmark.

»Forbrugerne vil fortælle hinanden om deres oplevelser på sociale medier og rating-sites, og det vil drive e-handel i retning af at gøre det endnu nemmere, fleksibelt og trygt at handle på nettet,« siger Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver i PostNord. PR-foto

Og i takt med, at forbrugerne handler mere på nettet, får de også flere købserfaringer. Det øger kravene til online-butikkerne og distributørerne – og det stiller i sidste ende også nye krav til alle dem, der skal bringe varerne fra butikken og hjem til kunden.

»Forbrugerne får større variation i købsoplevelsen, og mange vil vælge at handle der, hvor de får den bedste oplevelse. Det skal være nemt for dem at bestille varerne. De skal have information om præcis leveringstid. De skal kunne være trygge ved, at leverancen når frem til tiden. Og frem for alt skal de selv kunne bestemme, hvor de vil have varerne leveret,« siger Jørgen Fischer.

Vi vurderer, at rating af oplevelsen omkring køb og leverance vil få større betydning i e-handel fremover. Forbrugerne vil fortælle hinanden om deres oplevelser på sociale medier og rating-sites, og det vil drive e-handel i retning af at gøre det endnu nemmere, fleksibelt og trygt at handle på nettet. Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver i PostNord

Den digitale fremtid

I dag har forbrugerne mulighed for at få varerne leveret til hjemmeadressen, hos en nabo eller i en pakkeboks, samt i udvalgte butikker. Det er desuden muligt at omdirigere leverancen, hvis der opstår behov for det hos forbrugeren. Men fremover vil det også blive muligt at få pakkerne leveret inden for hoveddøren eller i et aflåst skur – eller i bilens bagagerum.

Men i takt med, at digitale låse vinder frem, vil det blive muligt at få varerne leveret i aflåste områder. PostNord kører i øjeblikket fire pilotprojekter, som tester set-ups, hvor chaufføren i et kort tidsrum får adgang til at åbne en dør eller en bil og stille varerne ind. Herefter låses der igen, og forbrugeren får besked om leverancen via SMS.

Udover bekvemmelighed bliver transparens en drivkraft i e-handel fremover. For forbrugerne vil det fremtover betyde, at hele oplevelsen omkring handel og levering bliver langt nemmere. Samtidig bliver der mulighed for at blive opdateret på status i leverancen og følge varens flow gennem logistikkæden gennem en app. Det handler om kommunikation, og på den måde bliver distributøren ikke udelukkende en transportør af varer – men en leverandør af service.

