Du må ikke sige en lyd, for så kommer monstrene efter dig. Sådan er det i hvert fald i gyserfilmen A Quiet Place, der har premiere 5. april. Den skal nok gøre dig bange for at bryde stilheden, når filmen er slut. Men hvorfor bliver mange af os tiltrukket af gysere, selv om de gør os rædselsslagne? Og hvad sker der i kroppen, når gyset rammer os?

Er du vild med en god gyserfilm, som kan skræmme dig fra vid og sans? Eller er du en af dem, der gemmer sig under tæppet, når du er blevet overtalt til at se en rædselsvækkende film? Nogle af os søger gyset, mens andre slet ikke kan holde det ud.

»Der er noget paradoksalt i at opsøge noget, der skræmmer os. Men når vi bliver bange, så sker der en ’arousal’-aktivering, som forbereder vores krop på enten kamp eller flugt. Nogle af dem, der holder af gyserfilm, kan måske netop holde af det fysiologiske arousal-kick, de får, når der sker noget pludseligt i filmen. Hos andre er det måske ekstremsport, der aktiverer kroppen på denne måde og skaber arousal,« fortæller Thomas Alrik Sørensen, der er lektor i kognitiv neuropsykologi på Aalborg Universitet.

Når en gyserfilm skræmmer dig, vil du ofte kunne mærke det rent fysisk i kroppen. Dit hjerte begynder at banke hurtigere, og dine håndflader bliver svedige. Thomas Alrik Sørensen fortæller, at det er, fordi kroppen bliver sat i ekstra beredskabstilstand, når vi bliver bange.

Det er på samme måde, som når et dyr føler sig truet og må beslutte sig til, om det skal flygte eller tage kampen op. Der bliver sendt adrenalin rundt i kroppen, og man får et boost til at kunne klare den faretruende situation.

»Det er altså dette kick, der kan gøre det at se gyserfilm til en god oplevelse. Det er nemlig ikke kun en ren fysiologisk, men også en tankemæssig tolkning på det fysiologiske respons, der kan være grunden til, at nogle kan lide gyserfilm, mens andre ikke kan,« fortæller Thomas Alrik Sørensen.

Chokeffekten holder os på dupperne

Med den nye gyserfilm A Quiet Place er der lagt op til et godt adrenalinkick.

A Quiet Place foregår i en nær fremtid, hvor en familie på fire må leve et liv fuldstændig i stilhed. De er nemlig nogle af de få overlevende, efter uhyggelige væsner har invaderet jorden og jagter alt, der laver lyd.

Familien kommunikerer med tegnsprog, og de prøver at dæmpe hver en lyd, de laver. De strør sand, hvor end de går, og går kun barfodet. De spiser af blade i stedet for tallerkner, og plastikbrikkerne i Monopoly er byttet ud med brikker af filt.

Emily Blunt og John Krasinski, som også har instrueret filmen, har hovedrollerne i den nervepirrende gyser-thriller. I filmen hersker den konstante trussel, at en af dem kommer til at lave en lyd. Det sitrer af spænding i filmens stilhed, og når der pludselig kommer høje lyde, bliver kontrasten mellem et lavmælt og stille tempo og pulserende chokeffekt ekstra stor.

»Chokeffekten er et klassisk trick i gyserfilm. I nogle film bruges det rigtig meget, hvis selve historien måske ikke er så engagerende. Så er de mange chokeffekter et forsøg på at bevare opmærksomheden hos seeren. Det er ofte inden selve chokket, hvor der bygges spænding op, at seeren er mest bange. Og her er kroppen særligt i beredskab, og der sendes adrenalin rundt i kroppen,« fortæller Thomas Alrik Sørensen.

A Quiet Place har biografpremiere landet rundt 5. april.