Regn, slud og slid - dine sneakers bliver med tiden lidt trætte at se på. Her er 5 tips til hvordan du bedst plejer dem.

De har båret dig gennem hverdag, fest og alt det indimellem - og det kan ses. Men det er heldigvis ret let at pleje dine sko, så de både ser ud af mere og holdere længere. Vi giver dig her 5 enkle tips, så de holder sig pæne længere.

Imprægner altid dine sko - bortset fra sneakers der ikke er læder eller laksko. Skift i mellem dine sko. Dine sko kan bliver fugtige af fodsved, så sorg at få luftet ud i dem. Lad være med at bruge skocreme som rensecreme. Vask først skoene rene med en klud eller børste. Brug altid det anbefalede plejemiddel. Der hvor du køber du sneakers - eller anden skobutik kan ofte hjælpe. Det afhænger nemlig af materialet. Hvis dine sko er blevet beskidte, så sørg for at fjern skidtet så hurtigt som muligt. Så undgår du at det sætter sig fast.

Hvis din skogarderobe trænger til en opdatering, så har vi fundet 6 klassiske sneakers, som aldrig går af mode.

NEW BALANCE 997 GREY/NAVY

Et par klassiske sneakers fra New Balacne 997 fra LeFix. Billede: LeFix Vis mere Et par klassiske sneakers fra New Balacne 997 fra LeFix. Billede: LeFix

Pris: 750 kr.

Levering indenfor 1-2 hverdage. Gratis levering til GLS Pakkeshop

Find dem i andre farver hos LeFix, og køb skoene her

Klassikeren - Air Force 1 '07

Med de klassike sneakers fra Nike - Air Force 1 '07 har et tidsløst look, som får en rænnaisance i perioder. Billede: Rezetstore Vis mere Med de klassike sneakers fra Nike - Air Force 1 '07 har et tidsløst look, som får en rænnaisance i perioder. Billede: Rezetstore

Nike Air Force 1 udkom for første gang i 1982 som den ultimative basketball støvle, og der var en enorm hype omkring den. Støvlen er opkaldt efter det amerikanske præsident fly. Den er lavet i tre originale størrelser; en low top, en mid-top og en hightop. Den mest kendte udgave er den klassiske "white on white" udgave, som er den suverænt bedst sælgende gennem tiden.

Pris: 800 kr.

Fri fragt uden omdeling. Levering: 1-2 hverdage (Danmark). 30 dages fuld returret og gratis retur.

Vælg mellem sort og hvid og køb skoene hos Rezetstore her