Du ved, det er godt for dig, men alligevel er det svært at komme i gang med træningen. Heldigvis behøver du ikke betale for et fitnesscenter og bruge tid væk hjemmefra for at få motion på skemaet. Med det rigtige udstyr kan du omdanne hjemmet til dit eget motions-mekka.

Cykle- og løbeture, fitnesscentre og alt derimellem giver god motion. Men de tager samtidig tid væk hjemmefra, og du skal tilpasse din træning efter både hold- og åbningstider.

Men hvorfor egentligt ikke bare droppe mellemmanden og klare det hele derhjemme?

Der findes uendelige mængder af udstyr til hjemmetræning, derfor er din vigtigste opgave, inden du trykker på køb-knappen at overveje, hvordan du træner bedst, og hvad du har behov for. Du kan fx stille dig selv følgende spørgsmål:

Hvad vil jeg have ud af træningen?

Vægttab, styrke eller fleksibilitet?

Hvor meget vil jeg give for udstyr?

Pris og kvalitet hænger oftest sammen, men måske kommer du bedre fra start med udstyr du ved, hvordan du skal bruge i stedet for at investere i store maskiner, som du ikke ved, hvordan du skal arbejde med

Hvor meget plads har jeg?

Har du brug for udstyr, der kan rulles sammen og pakkes i kasser, eller har du et hjørne, hvor du kan have redskaber stående?

Herefter kan du gå i gang med at udvælge udstyr. Det helt rigtige udstyr kan gøre din træning sjovere og samtidig sikre, at du rent faktisk kommer i gang - og bliver ved.

Vi har samlet et udvalg af udstyr til hjemmetræningen, så du kan komme godt fra start.

Brug din egen vægt som modstand

TRX blev udviklet af en amerikansk elitesoldat, som udviklede systemet fra reb/tove/bælter til et justerbart redskab. Et redskab som effektivt kan bruges af alle, hvorsom helst og når som helst.

Den store fordel ved en TRCX suspension trainer er, at du bruger din egen vægt som modstand. Derved kan du hurtigt og let justere belastningen, ved at lave din kropshældning højere eller mindre. TRX Home Suspension Trainer Kit Slyngetræner er let at justere i højden og TRX'eren bliver præcis, hvor du har sat den.

Se begynderøvelser til TRX her

Før 1.600 kr. nu 1.244 kr. Gratis fragt.

