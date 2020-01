Verden flyder over med den ene nye og fantastiske serie efter den anden. Men der er også rig mulighed for at genopdage de gamle serier, vi helt havde glemt, vi elskede, eller finde geniale serier, du ikke har set endnu.

Mens dine venner binger løs af den ene og den anden serie dagen lang, kan det nogle gange være meget rart at gense nogle af de serier, vi allerede kender og elsker. De serier, vi husker fra sendefladen fra vores teenage-år, eller en af de serier, der var med til at definere vores humør, vores referencer eller måske skabte en interesse for et særligt emne.

Herunder lister vi fire af de gode, gamle serier op, som du kan binge løs af på Viaplay - hvor du får 14 dages gratis prøveperiode.

Seinfeld

Jerry, George, Kramer og Elaine. Firkløveret fra en af 90’ernes allerstørste komedie-succeser løb over vores skærme i ni sæsoner, og får stadig nye fans over hele verden.

Serien følger komikeren Jerry Seinfeld og hans slæng af neurotiske venner, der prøver at holde hovedet oven vande i New York. Seinfeld bygger i høj grad på observationskomik, hvor alt fra datinglivet, store kvindehænder, suppe og kunsten at lade som om, man aktivt søger nyt arbejde. Ideen bag Seinfeld var at lave “a show about nothing”, hvor dagligdagsproblemer blev taget op som emner, og hvor et helt afsnit kan gå med at vente på et bord i en kinesisk restaurant.

Seinfeld er skrevet af komikervennerne Jerry Seinfeld og Larry David, og bygger i høj grad på de tos hverdagsliv i New York. Larry David har siden haft stor succes med serien Curb Your Enthusiasm.

X-Files

Få karakterer i tv’s historie er så kendte og ikoniske som Fox Mulder og Dana Scully, de to FBI-agenter der rejser USA tyndt for at opklare paranormale mysterier om alt fra rumvæsner til mytologiske væsner og griselignende bondeknolde.

Serien tager fat om en lang række af de konspirationsteorier, der i årtier har floreret i USA, og serien tager især et yderst kritisk blik på den amerikanske regerings tilbageholdelse af informationer overfor borgerne, især hvad angår de mange historier omkring Area 51 i staten Nevada. Samtidig omhandler mange afsnit menneskets indgriben i naturen, f.eks. i afsnit hvor mytologiske væsner fra de store skove vækkes til live.

X-Files har inspireret mange af de krimiserier, der så dagens lys i 90’erne og starten af 00’erne.

Dawson’s Creek

Der er teenagedrama for alle pengene gennem de seks sæsoner, vi følger de unge mennesker fra Capeside i Massachusetts.

Her møder vi Dawson, Joey, Jen, Pacey og de andre. Vi følger den Dawson, der bliver forelsket i den nytilflyttede Jen, der er flyttet til Capeside fra New York sammen med sin mormor. Dawson er også forelsket i bardomsvennen Joey, og så er kimen lagt til de næste seks sæsoner, der er fulde af store og små hverdagsproblemer, der skal findes en løsning på.

South Park

Psykotiske børn, talende håndklæder, vanvittige plots og altid politisk ukorrekt. South Park er en éner inden for tv-serier.

Cartman, Stan, Kyle og Kenny, og alle de andre, bor i den lille bjergby South Park, hvor intet er som alle andre steder. Her er både børn og voksne komplet sindssyge, der bliver gjort tykt grin med handicappede og med alt andet mellem himmel og jord.

Følg med, mens Cartman kæmper for at blive fattig og dum nok til at køre Nascar, eller når hele byen migrerer til Californien for at kunne se internetporno.

Artiklen indeholder links til websites, der giver Berlingske Media en kommission, hvis du køber noget. Det gør det ikke dyrere for dig, og Berlingske Media får ingen kommission, hvis du returnerer produktet. Ingen webshops, producenter eller andre har haft nogen form for indflydelse på artiklens indhold og udformning.