Et godt klimaanlæg i bilen sikrer ikke kun en behagelig temperatur i al slags vejr. Det sikrer også, at bilen er sundere at opholde sig i.

Du kender det sikkert alt for godt: Der er bagende varmt udenfor, og inde i bilen er det endnu værre. Det er nærmest uudholdeligt at sætte sig derind. Heldigvis går der ikke lang tid, fra du tænder bilens klimaanlæg, til bilen ikke længere føles som en ovn. Men slukker du for anlægget, bliver der hurtigt varmt igen.

Omvendt gælder det om vinteren, hvor en isnende kold bil hurtigt bliver tilpas varm, når klimaanlægget bliver sat i gang.

Fem tips: Hold din aircondition kørende Hvis du vil undgå dyre reparationer af dit klimaanlæg, så sørg for løbende at vedligeholde og rense det. Her får du fem tips til, hvad du bør gøre. 1. Slå aircondition fra, inden du standser

Sluk for airconditionen et par minutter før du ankommer til din destination. Skru i stedet helt op for blæseren. Dermed blæser den fugt ud, som ellers ophober sig i klimaanlægget. På den måde forhindrer du bakterievækst og dårlig lugt. 2. Fyld løbende kølemiddel på

Klimaanlægget mister løbende lidt af det kølemiddel, der sikrer en effektiv køling af bilen - dermed bliver anlægget mindre og mindre effektivt. Derfor er det en god idé løbende at få justeret mængden af kølemiddel - det kan et værksted hjælpe dig med. 3. Rens filtre og riste

Der ophober sig snavs og støv i riste og filtre i klimaanlægget - og dermed blæser der mindre luft rundt i bilen. Ved løbende at rense og rengøre disse får du et mere effektivt klimaanlæg. 4. Husk at bruge klimaanlægget

Et klimaanlæg, der ikke bliver brugt, stopper let til. Derfor bør du mindst en gang om ugen lade blæseren og klimaanlægget køre på fuld kraft i mindst et par minutter. Dermed sikrer du, at alle rør og pumper i systemet ikke sætter sig fast. 5. Få tjekket anlægget en gang om året

Du bør mindst én gang om året få en fagmand til at efterse og justere dit klimaanlæg - og f.eks. påfylde den rette mængde kølemiddel. Får du ikke vedligeholdt og tjekket anlægget, risikerer du, at det brænder sammen - og så kan det blive rigtigt dyrt at få det repareret igen.

Derfor er et godt klimaanlæg alfa og omega for, om din bil er behagelig at opholde sig i. Men faktisk er det ikke kun temperaturen, der bliver påvirket af klimaanlægget. Det gør også luftkvaliteten og fugtigheden i bilen, forklarer René Lang, kædechef hos AutoPartner, som på alle kædens værksteder tilbyder service og vedligehold af klimaanlæg:

»Et godt klimaanlæg trækker fugt ud af kabinen og gør den dermed mere behagelig at opholde sig i – både på varme sommerdage, hvor du sveder, og på kolde vinterdage, hvor tøjet kan være fugtigt, når du sætter dig ind i bilen,« siger han.

Bakterier kan gro og lugter dårligt

Det er dog ikke kun komforten, der bliver bedre i en bil med et velfungerende klimaanlæg. Det er også sundere at opholde sig i en bil, hvor luften er mere tør - og det er godt for f.eks. folk med astma og allergi.

De fleste astmatikere og allergikere kender irritationen i hals, øjne, næse mm., når man er ude at køre en varm forårsdag, og der bliver varslet for høje pollental. Men et filter med en biofunktionel belægning til klimaanlægget kan hjælpe, så forårsdagene ikke bliver helt så slemme, som de plejer. Filteret fra FreciousPlus indeholder denne belægning og forhindrer pollen, støv og andre irriterende partikler i at blive spredt i bilens kabine. Samtidig reducerer den også væksten af bakterier og skimmelsvamp med 98% i bilen, som også kan påvirke indeklimaet og give en grim lugt.

»Klimaanlægget kan også komme til at lugte dårligt, hvis det ikke bliver brugt nok og samtidig efterset og renset indimellem. Der kan nemlig gro bakterier og mug i klimaanlæggets mange kringelkroge - især hvis luften ikke får lov til at flyde frit heri og der i stedet kan ophobe sig fugt,« siger René Lang.

Din bils klimaanlæg er ikke kun lavet for din komforts skyld - det gør også bilen sundere at opholde sig i. (Foto: Scanpix)

For at sikre dig et godt indeklima i bilen er det vigtigt, at klimaanlægget virker optimalt. Filtre bliver med tiden fyldt med skidt, ligesom kølemiddel langsomt slipper ud af kølesystemet. Derfor er det vigtigt, at du løbende tilser og får tjekket dit klimaanlæg. For bliver klimaanlægget ikke vedligeholdt, virker det efterhånden dårligere og dårligere.

»Et airconditionanlæg taber ca. otte pct. af sin køleevne om året. Grunden er, at køleanlægget i bilen har en masse samlinger. Samlingerne er ikke hermetisk tætte, og derfor kan der forsvinde kølemiddel, og køleeffekten nedsættes. Hvis der mangler kølemiddel, risikerer du, at kompressoren, der sørger for, at kølemidlet cirkulerer i systemet, brænder sammen - og det kan blive dyrt,« forklarer kædechefen fra AutoPartner.

Mindst en gang om året bør du derfor også få tjekket klimaanlægget på et værksted, der gennemgår det for fejl og mangler og giver systemet en ordentlig rensning. Dermed sikrer du dig bedst mulig komfort og en bil, der er sund at opholde sig i.