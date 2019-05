For 570 millioner kroner kan du købe dig til både villa, sommerhus, bil og båd i luksusklassen. Men du kan også give det hele væk til gengæld for en ærværdig plads blandt filantroperne.

Fredag d. 15. maj 2015 slog livet et skarpt sving for en tjekkisk mand, der havde købt en Eurojackpot-kupon i byen Pardubice. Han blev vinder af den største gevinst nogensinde på knapt 571 millioner kroner.

Det tog manden knap tre uger at melde sig som vinder. Han havde efter sigende brugt tiden på at overveje, hvordan han skulle tackle sin nye status som rigmand.

Money Well Spent

Er du så heldig at vinde den maksimale Eurojackpot-gevinst, som den anonyme tjekkiske mand, bliver du stenrig med et trylleslag. Det kan være skræmmende. Men der er ingen grund til panik, hvis du ikke lige ved, hvordan du skal formøble din nyvundne formue på en ordentlig måde. Du kan gøre uendelig meget godt med 570 millioner kroner. Og hvem siger egentlig, at det kun behøver at være for dig selv?

Du kan godt nok ikke på egen hånd genopbygge den udbrændte Notre Dame. Det vil nemlig koste milliarder, anslår eksperter. Men du kan plante omkring 80 millioner træer, blive sponsor for cirka 20.210 børn i 10 år eller give geder eller solcellelamper til 2 millioner af verdens fattige familier. Du vil kunne dække hullet efter Britta Nielsens svindel med offentlige midler – og stadig have mange millioner tilbage til dig selv og dine nærmeste.

via GIPHY

Når internationale filantroper donerer

Der bliver hvert år givet svimlende summer væk til velgørenhed. I 2010 formede en gruppe af milliardærer med Bill Gates og Warren Buffet i spidsen The Giving Pledge, hvori de forpligtede sig på at donere mindst halvdelen af deres formuer væk. Og de seneste par år har flere af verdens rige og berømte meldt sig på banen med økonomiske forstærkninger til klimakampen: Sidste efterår annoncerede stjerneskuespilleren Leonardo DiCaprio, blandt andre, at hans fond ville give 20 millioner dollars til forskellige klima- og miljøorganisationer, og den schweiziske milliardær Hansjörg Wyss fulgte trop og meddelte, at han ville reservere en milliard dollars af sin formue til klima-formål.

Det er nemlig som den tyske psykoanalytiker Erich Fromm skrev i sin bog “Kunsten at elske” i 1956:

“Det er ikke den, som har meget, der er rig, det er den, som giver meget.”