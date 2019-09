Psykolog advarer mod at udstyre dine børn med telefoner i en for tidlig alder

Vi giver vores børn mobiltelefoner i en langt tidligere alder, end vi egentlig selv synes er passende. I en stor undersøgelse, Yougov har gennemført, svarer forældre, at børn bør være over 10 år, før de får deres første telefon. Men i virkeligheden udstyrer vi vores poder med mobiler allerede fra de er lidt ældre end otte år i gennemsnit.

År efter år bliver ungerne yngre og yngre, før de får telefoner. Lige nu har 7 ud af 10 børn en telefon, før de fylder 10 år - og allerede i starten af 2. klasse begynder mobiltelefonerne at dukke op i små barnehænder.

Og det får psykolog Morten Munthe Fenger, der har skrevet bogen »Når mobilen tager magten«, til at hejse et advarselsflag.

»Hvis man udstyrer børn med en mobiltelefon, er det ligesom at udstyre dem med en slikpose, som de hele tiden kan gå og tag af. De bliver fejlernæret, og det er der ikke noget godt i,« siger Morten Munthe Fenger til tv2.dk.

»Når du stiller dig op foran et andet menneske, føler du dig forpligtet og forbundet. Man er emotionelt forbundet, men når man så putter skærmen op foran et menneske, så afbryder du den forbindelse,« siger han og advarer dermed om, at børnenes evne til at skabe relationer og empati kan tage skade.

Heldigvis er det hele ikke dommedag og sorte udsigter. For med den rette støtte og hjælp fra forældrene kan børn godt håndtere mobiltelefonens indtog i deres verden.

Er du klar til at give dit barn en mobil - tag quizzen i denne artikel. (Foto: Colourbox)

5 tips til den første telefon

Teleselskabet Telenor har samlet fem gode råd til forældre, som vil give deres barn en mobiltelefon.

1. Tal om telefon

Inden den første telefon tages i brug, er det en god idé at snakke med dit barn om de ting, der kan opstå ved at være online – for eksempel de risici der kan være ved at snakke med fremmede.

2. Tal pænt

Fortæl dit barn, at man skal huske også at opføre sig pænt online. Man må ikke skrive grimme ting, og man skal heller ikke lade andre gøre det.

3. Spilleregler

Find ud af, hvordan, hvor meget og hvornår telefonen må bruges. Ellers bliver det højst sandsynlig til både morgen, middag og aften. Måske må der ikke sms’es under middagen, og måske skal der ikke spilles Fortnite døgnet rundt.

4. Børnesikring

Det hedder ikke en smartphone for ingenting – de fleste telefoner kan nemlig børnesikres, så der ikke bliver købt apps og andre ting online, og samtidig er det muligt at blokere indhold, der er uegnet for børn.

5. Et godt match til mini

Der er ingen grund til at ta’ topmodellen som den første telefon. Den behøver nemlig ikke at kunne det hele på den halve tid, og samtidig har børn en tendens til at passe knap så godt på tingene.