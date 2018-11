Krydstogtferier bliver mere og mere efterspurgte blandt danskerne. Hvorfor? Fordi det er nemt, bekvemt og lugter af luksus, romantik og eventyr.

Mange kærlighedsfilm og romaner ville aldrig været meget til, havde det ikke været for det sagsomspundne krydstogtskib, på hvilket man kan opleve næsten alt. Fra den store kærlighed, vi kender fra filmlærredet, til mystik ala Agatha Christie.

Krydstogtskibet er en så godt som perfekt filmramme. Et lukket økosystem på åbent hav, hovedrolleindehavere i luksuriøse omgivelser, til flotte middage, omgivet af fantastiske udsigter med blå himmel og vuggende bølger.

Og selvom vi nok ikke ligefrem forventer en svimlende kærlighedsromance på vores ferie , er det alligevel lidt af den stemning, vi drømmer om, når vi drømmer om et krydstogt. Vi søger luksus, romantik og rejseeventyr, serveret nemt og bekvemt.

3 bud: Middelhavets perler Caribien er krydstogtferiens ukronede konge, men her i Europa kan vi også godt være med. Ole Stouby, administrerende direktør hos Travelmarket, anbefaler tre fantastiske udgangspunkter for krydstogter i Middelhavsområdet. 1) Barcelona: “Med udgangspunkt i Barcelona får du ofte set den vestlige del af Middelhavet med nedslag som Mallorca og Malta,” fortæller Ole Stouby. Læs mere om cruiset fra Barcelona her 2) Venedig: “Fra Venedig kan man sejle til det græske øhav, videre til Kroatien og nogle gange helt til den vestlige del af Tyrkiet. Det er en meget populær rute,” siger han. Læs mere om rejsen fra Venedig her 3) Rom: “Det smarte ved de europæiske krydstogter er, at man ofte kan få ret billige flybilletter til udrejsebyerne. Så man kan nemt kombinere en byferie med et krydstogt, for eksempel starte med et par dage i Rom og så rejse ud på en uges krydstogt til nogle spændende Middelhavsdestinationer derfra,” anbefaler Ole Stouby. Læs mere afgangen fra Rom her

“Krydstogt har de seneste ti år virkelig haft vækst i det danske marked, og mange har fået øjnene op for den her behagelige, lidt luksuriøse rejsemåde, ofte med all inclusive, hvor man samtidig oplever en masse, fordi man hver dag vågner op til en ny destination,” fortæller Ole Stouby, som er administrerende direktør hos Travelmarket og i mange år har holdt øje med rejsemarkedets tendenser.

Foto: Norwegian Cruise Line Vis mere Foto: Norwegian Cruise Line

Eksklusivitet til overkommelig pris

Glitrende Hollywood-film med smukke skuespillere i dekadente omgivelser til cocktailparty ved poolkanten kan give et indtryk af krydstogterne som en særligt dyr eller eksklusiv ferieform. Men kigger man på priserne, er det ren fordom, vurderer Ole Stouby, som netop også anbefaler krydstogter til familieferier med børn.

“Krydstogter er stadig noget, vi forbinder med eksklusivitet. Mange tænker måske ligefrem, at det er dyrt. Men det er jo faktisk sådan, at man i dag kan få krydstogtrejser for ganske få, eller faktisk direkte billige, penge,” siger han.

Han tror, at krydstogterne er så populære, fordi de appellerer til mange forskellige segmenter på én gang, og fordi de ligesom charterrejserne leverer komfort og afslapning, men er mere oplevelsesorienterede på grund af de mange forskellige destinationer.

5 filmklassikere på krydstogt Drøm dig væk til et gyngende skibsdæk med skumsprøjt på kinderne, vind i håret og bølgende hav i panorama. Det ender ikke altid godt, men det er romantisk, morsomt og spændende undervejs! Her er fem film, hvor skibet har fået en vigtig placering på rollelisten: “Titanic” (1997): Prisen for det 20. århundredes største skibsromance må gå til James Camerons “Titanic”, hvori Jack (Leonardo DiCaprio) og Rose (Kate Winslet) hver især finder deres livs kærlighed i hinanden på et krydstogtskib med en ganske fatal skæbne. “The Poseidon Adventure” (1972): Hvad havde katastrofefilmen været uden 1970’erne? Forulykket, måske? Denne kultperle indenfor genren foregår på et krydstogtskib, der, som så ofte før og efter, er på ulykkeskurs. Filmen blev en kæmpe succes hos både anmeldere og publikum – hvad man til gengæld ikke kan sige om efterfølgeren “Beyond the Poseidon Adventure” fra 1979. “An Affair to Remember” (1957): Cary Grant og Deborah Kerr på et krydstogtskib – gæt selv resten. Filmklassikeren kan vist godt give sig selv en stor del af æren for, at mange mennesker forbinder krydstogtskibe med romantik. “Romance at High Sea” (1948): Filmen bliver i traileren præsenteret som en “Naughty Nautical Musical Joy-Ride”, og det beskriver egentlig ganske fint den kække forviklings-romcom, som i øvrigt blev Doris Days filmdebut. “Shall We Dance?” (1937): Selvom filmen foregår på gyngende grund til er Fred Astaire vanligt vaks på fødderne som balletdanseren Peter “Petrov” Peters i “Shall We Dance?”. Gense den blandt andet for den seje dansescene i skibets art deco’ske maskinrum.

“Med de skibe, der er i markedet efterhånden, er der jo næsten ingen grænser for, hvad man kan opleve ombord: God mad i a la carte-restauranten, teater og shows hver eneste aften og aktiviteter som klatrevægge, løbebane, pools og lækre motionscentre, så man kan få smidt nogle af de der ekstra kilo, man tager på nede ved buffeten. Og så er der selvfølgelig alle de spændende destinationer, hvor man selv kan vælge, om man vil udforske på egen hånd, tage på arrangeret tur eller blive på båden. Der er noget for enhver smag og alder,” siger Ole Stouby.

Gør det til noget særligt

Selvom det kan være fristende at gå efter skibets billigste overnatningsform, når man skal bestille sin rejse hjemmefra, anbefaler Ole Stouby, at man, hvis man har mulighed for det, kaster lidt ekstra penge efter at få sig en kahyt med balkon og havudsigt.

“Når man skal have den oplevelse at være på krydstogt, synes jeg, at man skal give sig selv det ekstra, at man kan sidde og slappe af og kigge ud over vandet fra sin balkon. Der er jo både indvendige og udvendige kahytter og kahytter med balkon, og jeg synes helt klart, at det er pengene værd at få balkonen med.”