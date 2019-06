Smukke bygninger, charmerende sporvogne og stræder med hyggelige barer og restauranter. Blogger Juila Cathrine This fra Copenhagen Wilderness beskriver Göteborg som en svensk storby med charme som en lille by, og et godt alternativ til Europas andre storbyer. Hun kender byens skjulte perler og deler her et udvalg af dem.

Ding – ding! Sporvognene ruller lystigt rundt i Göteborgs gader og bringer både fastboende og besøgende omkring.

”Jeg prøvede at køre med sporvogn for første gang i Göteborg, og jeg var begejstret!” udbryder blogger Juila Cathrine This og fortsætter: ”Særligt for de helt gamle, hvor man næsten skal tvinge dørene op for at komme ind. Tænk hvis sporvognen stadig kørte nede på Nørrebrogade! Det er ubeskriveligt hyggeligt og en helt anden oplevelse end at køre i bus. Frank Jensen…sæt i gang!”

Sporvognene kører stadig i Göteborg, og giver en både hyggelig og smuk tur rundt i den historiske by. Foto: Juila Cathrine This Vis mere Sporvognene kører stadig i Göteborg, og giver en både hyggelig og smuk tur rundt i den historiske by. Foto: Juila Cathrine This

Friskfanget frokost i Fiskekirken

Første stop på sporvognsturen er Fiskekirken. Her kan man både købe fisk med hjem og nyde den friske fangst i de to restauranter, som ligger i Fiskekirken.

Dette er en gammel kedelbygning, der i 90’erne blev reddet fra nedrivning af en NGO og omdannet til en udstillingshal og kreativ aktivitets venue. Den nyrenoverede rå bygning ligger under den smukke Älvborgsbron, der lidt ligner noget taget direkte fra San Francisco. Museet byder på flere spændende udstillinger. Tag vandbussen til Röda Sten Konsthall, der ligger bydelen Marjona. På sejlturen er der mulighed for at sidde på taget af den lille færge og blive blæst godt igennem i solskinnet og se Göteborg fra kysten. Læs mere om Röda Sten her Kafé Magasinet

Når det kommer til restauranter og caféer, så har Gøteborg rigtig mange spændende steder. En af mine absolutte favoritter er Kafé Magasinet, der deler et hyggeligt Orangeri med lige så hyggelige Olssons vin, samt gårdhave med den populære Tacos & Tequila. Hvad man end gør, sørg bare for at bestille en pizza fra Kafé Magasinet. Jeg lover, at man ikke bliver skuffet! Læs mere om Magasinet her Artilleriet

Det hyggelige og trendy område omkring Magasinsgatan; helt nøjagtigt Artillerigården og de to interiørforretninger Artilleriet og The Kitchen, er blandt mine absolutte favoritter, med deres anderledes og finurlige Je ne sais quoi indretning og udvalg. Artilleriet ligger ud til en gård, der fungerer som parkeringsplads, men også som hang out spot for gårdens caféer og foodtrucks. Vi ærgrede os virkelig over, at vi var så mætte, ellers havde vi gaflet lidt mad i os fra Jinx Food Truck, der efter sigende serverer super lækker asiatisk street food. Hvis man godt kan lide Street Food, så tag ud til Lindholmen Street om sommeren, der holder en masse food trucks, og der er super stemning. Læs mere Artilleriet her

”Bygningen fra 1879 ligner til forveksling en norsk stavkirke. Den er utrolig smuk udefra, men skuffer lidt inden i. Derfor vil jeg anbefale, at man sætter sig udenfor og nyder sine indkøbte specialiteter i solen, for der er meget skønt,” siger Juila Cathrine This.

En mystisk og vindunderlig duft

Et absolut must i Göteborg, ifølge Juila Cathrine This, er interiørbutikken Artilleriet. Den har stået på hendes interiør-bucketliste i lang tid, og på hendes sidste tur til byen lykkedes det at lægge et besøg ind i dagsplanen.

”Artilleriet er noget af det fineste. Lige rundt om hjørnet i den samme bygning ligger Artilleriets anden butik The Kitchen. De to butikker er et must! Interiørglad eller ej, så vil man bemærke det helt særlige je ne sais quoi og blive inspireret,” fortæller Juila Cathrine This.

Hun dvæler et øjeblik ved den mystiske og vidunderlige duft, der er i de to butikker.

”Den er så lækker, at jeg endte med at købe nogle lidt dyre røgelsespinde, blot for at få noget af duften med hjem,” tilføjer hun.

Der er gode muligheder for at få en spændende kulinarisk oplevelsel i byen, der er fyldt med gode og kendte restauranter, og små gemte skatte. Foto: Juila Cathrine This Vis mere Der er gode muligheder for at få en spændende kulinarisk oplevelsel i byen, der er fyldt med gode og kendte restauranter, og små gemte skatte. Foto: Juila Cathrine This

Det skal du opleve i Göteborg Som alle andre byer byder Göteborg på et væld af muligheder og oplevelser, hvad end man er afsted med kæresten, eller har taget hele familien med. Her får du en lille oversigt over byens mange muligheder. Shopping

En fed vintagetaske, designerjeans eller et unikt stykke kunsthåndværk. De spændende butikker ligger som perler på en snor gennem hele byen. Se mere om shopping i Göteborg her Street food

Göteborg emmer af international og traditionel kogekunst takket være de utroligt mange torvehaller, food trucks og andet street food, der er dukket op over de seneste år. Se mere om Street Food her Kultur

Göteborgs kulturudbud er stort og varieret. Besøg f.eks. Världskulturmuseet med provokerende og stærkt tankevækkende udstillinger, et stemningsfuldt art deco koncerthus, hvor nogle af verdens dygtigste dirigenter leder symfoniorkesteret, og et imponerende program i operaen ved kajkanten. Byens store trækplaster er Gothenburg Culture Festival, tidligere Göteborgs Kulturkalas, i august – en årlig gadefest der sidste år havde 1million besøgende. Læs mere om kulturmulighederne her Restauranter

Som med alt andet i Göteborg er en gastronomisk oplevelse i topklasse aldrig langt væk. Byen huser flere stjernebesatte restauranter i Michelinguiden foruden de udmærkede Bib Gourmand restauranter. Opdag flere restauranter her Caféer

Ønsker du en ’fika’ (kaffe og kage på svensk) i udsøgt kvalitet og hyggelig servering, er Göteborg svaret på dine kaffebønner. Byen blomstrer med små caféer og konditorier, hvor menukortene tager dig med på himmelrejse – på en meget jordnær facon. Opdag flere caféer her KILDE: www.visitsweden.dk

Fantastiske pizzaer på favoritten

Sporvognen kører naturligvis til Järntorget, hvor en af Juila Cathrine This favoritter i Göteborg ligger, restauranten Kafé Magasinet.

”Vi havde virkelig glædet os til et gensyn med deres fantastiske pizzaer og gode stemning. Og vi blev bestemt heller ikke skuffede! Dette sted er altså et MUST, når man er i Göteborg,” slår hun fast.

Hun nævner i samme åndedræt, at man heller ikke må snyde sig selv for et visit på Clarion Post Hotel, nu vi er ved spektakulære spisesteder. Restauranten ligger i et forhenværende posthus og spisesalen på 1. sal er smukt og pompøst indrettet i et højloftet og stemningsfuldt rum.

Göteborg ligger bare få timer fra Danmark, hvad end man kommer med bil fra København eller med færge fra Jylland. Foto: Juila Cathrine This Vis mere Göteborg ligger bare få timer fra Danmark, hvad end man kommer med bil fra København eller med færge fra Jylland. Foto: Juila Cathrine This

Skærgården til søs

Efter lækre kulinariske strejfture er det blevet tid til at strække benene, og Juila Cathrine This kender et godt sted at søge hen både i sol og regn. Palmhuset i Göteborg sender øjet på opdagelse i alle nuancer af grønt og lokker med liflige dufte fra de tropiske blomster, som har fået et beskyttende refugium her på den nordlige halvkugle.

Hvis man ikke kun vil opleve kultiveret natur under glastag, men også længes efter den rå og uspolerede natur under åben himmel, så anbefaler hun også, at man tager en sidste sporvognstur til Saltholmen fra Göteborg Centralstation, eller man kan tage færgen fra Stenpiren i det centrale Göteborg.

”Fra Saltholmen kan man hoppe på en Skærgårdsbåd, hvor der er rig mulighed for at hoppe af og på undervejs. Den vestsvenske Skærgård strækker sig fra Gøteborg op til den norske grænse. Med smukke klippeøer, ikoniske skær og charmerende fiskelejer og landsbyer er det virkelig et must, når man befinder sig i denne del af Sverige,” afslutter Juila Cathrine This.