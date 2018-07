Det er aldrig gået så stærkt at støtte børn og unge, der er indlagt på Rigshospitalet. En tur i en racerbil med nogle af Danmarks bedste racerkører kan være med til at gøre en forskel.

Audi, Porsche, Lamborghini og Ferrari. Alle de kendte bilmærker er der, ligesom en række af Danmarks største motorsportsstjerner vil sætte sig ind i deres bil side om side med en helt almindelig dansker. Skarpe sving, brændende asfalt og 200 km/t er, hvad der venter dig, hvis du køber en billet til velgørenhedsarrangementet Race for Riget, der bliver afholdt som en del af Copenhagen Historic Grand Prix.

På Rigshospitalets afdeling for børn og unge, BørneUngeKlinikken, forsøger de at behandle og hjælpe børn og unge med alt fra svære kroniske lidelser og hjertesygdomme til kræft. Det gør de blandt andet gennem BørneUngeProgrammet. De arbejder med at gøre det nemmere for både barnet og familien at komme igennem en svær sygdomsperiode. Det gør de blandt andet ved at købe legetøj, bamser, spil og computere samt tage på tur i Tivoli og på sightseeing i København.

Siden 2010 har Copenhagen Historic Grand Prix støttet Rigshospitalets BørneUngeProgram. For holdet bag CHGP har det ikke været en svær beslutning at netop BørneUngeProgrammet skulle være modtagere af de mange penge, som doneres ubeskåret gennem Race for Riget.

“Det startede med, at vi gerne ville give noget tilbage til København for lån af byens gader til vores historiske weekend. Jeg har senere mødt nogle af de familier, der har børn indlagt på Rigshospitalet, og der er ikke nogen tvivl om, at noget af det sværeste er, når børn og unge er syge. Jeg er helt sikker på, at det arbejde BørneUngeProgrammet udfører gør en forskel for dem,” siger Thomas Wulff, der er medarrangør og presseansvarlig for Copenhagen Historic Grand Prix.

Læs mere om CPHG og køb billetter her

Fakta Sådan støtter du BørneUngeProgrammet til Copenhagen Historic Grand Prix Der er flere måder, du kan støtte BørneUngeProgrammet på til Copenhagen Historic Grand Prix. En af dem er en tur i en racerbil sammen med en erfaren kører. Det koster fra 1.000 kr. og til 2.500 kr. alt afhængig af, hvor berømt køreren er. Der bliver kørt Race for Riget én time om lørdagen og én time om søndagen, hvor banen bliver ryddet og ellers står stille for de andre løb, der skal afvikles under Copenhagen Historic Grand Prix. Billetterne bliver sat til salg på dagen. Der bliver også mulighed for både at købe små armbånd, hvor beløbet går ubeskåret til programmet, og for direkte at donere et beløb via en QR-kode, som du kan finde rundt på pladsen.

Historiske biler og berømte stjerner

Det er nogle af Danmarks største racerstjerner, der donerer deres tid og evner til Race for Riget. Ni-dobbelte Le Mans vinder Tom Kristensen, Formel 1-kører Kevin Magnussen og klassevinde i Le Mans 2018 Michael Christensen er bare nogle af dem, du kan køre rundt med på banens 2,4 km.

Men uden biler intet ræs. En af dem, du også kan køre med er Jesper Blom. Han er ejer af en Porsche 911 GT3 RS, en ægte fuldblodssportsvogn fra Porsche, og ikke én bil man ofte møder i gadebilledet. Netop derfor er det vigtigt for ham at give flere muligheden for en hurtig, men intens oplevelse.

“Der er noget ganske særligt over de biler, som vi kører i, og når vi har muligheden for at andre kan opleve dem tæt på, så synes jeg bestemt også, at det giver mening at deltage især med tanke på det gode formål,” siger Jesper Blom. Han har kørt med i Race for Riget ad flere omgange og vil gerne donere både tid og bil til det gode formål.

“Jeg har svært ved at komme i tanke om nogen, der er mere uskyldige end børn. Det gør det nærmest ubærligt, når de bliver syge, og det her er jo en måde, hvor jeg kan hjælpe på,” siger Jesper Blom. Udover at køre rundt med glade tilskuere, så har Jesper Blom valgt at afgive den sparsomme plads på sin bil til virksomheder, som ønsker at donere ekstra til formålet. Sidste år indbragte det 100.000 kroner, som også blev doneret til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet.

3 millioner kroner til Rigets børn og unge

Siden Race for Riget første gang kørte henover banen er der blevet indsamlet 3 mio. kroner til de børn og unge, der er indlagt på Rigshospitalet. Alene sidste år blev det til 600.000 kroner, hvilket er indsamlingsrekord

“Vores håb er selvfølgelig, at vi kan øge donationen i år. Indtil videre ser det ud til at vejret er med os, og det er altid en faktor. Derudover har vi nogle berømte racerkørere og nogle vilde biler med i år,” siger Thomas Wulff.

Copenhagen Historic Race finder sted fra lørdag den 4. august til søndag 5. august ved Bellahøj Park.

Køb billetter her