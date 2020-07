Dit hår fortjener bedre end en almindelig hestehale og en sekretær knold. Du kan nemt pifte din frisurer op med hårpynt. Vi guider dig til hvordan.

Hårpynt, som i chunky hårbøjler, scrunchies, farverige og glitrende spænder og klemmer er kommet stærkt tilbage i modebilledet og har været det i et lidt tid efterhånden.

For os der nogle gange vågner op med en dårlig hårdag, hvor intet sidder som det plejer og føntørring og hårlak ingenting hjælper, så er disse redskaber guld værd. De kan nemlig hurtigt få en almindelig hestehale, en knold eller blot en let opsætning af håret til at skinne og se ud som om, at dit hår altid er med dig.

Hvis du har brug for en frisurer der sidder godt fast - hvis du fx skal til træning, så kan du vælge et scrunchi frem for den klassiske elastik. Så har du en praktisk frisurer og har samtidig tilføjet lidt en ekstra feminin detalje til håret.

Hårspænder

Brug de små spænder til at trække håret væk fra ansigtet i den ene side eller til at sætte ekstra trumf på din knold - spænderne behøver nemlig ikke kun at sidde der, når du vil samle dit hår, men kan sagtens sidde let i håret som pynt. Du kan kan bruge en enkelt eller flere forskellige i samme opsætning for at skabe et flot spil og let og legende udtryk med din frisure.

Hvisk Expand hårpynt i lilla og pink

Pris: 51,35 kr. (FØR 79 kr.)

Find den her

Pernille Corydon Daylight Hairclip

Pris: 400 kr.

Find den her

Colored Beads Hairclips i lyserød fra NA-KD Accessories

Pris: 44,50 kr. (FØR 89 kr.)

Find den her

Hvis Leaena hårpynt i blå

Pris: 49,50 kr. FØR 99 kr.

Find den her

Hårklemmer

Brug dem i stedet for en elastik, når du skal samle håret enten bagtil eller med en højere opsætning i toppen. De fås i alle afskygninger og kan derfor blive din redning til både hverdag og fest. De er perfekte hvis du ønsker en styling, der ser mere tilfældigt og rodet ud.

STINE GOYA Landscape hårpynt i gul

Pris: 400 kr.

Find den her



Stort hårspænde med blæksprutte i lyserød fra NA-KD Accessories

Pris: 79 kr.

Find den her

Skinnende hårspænde i grøn fra NA-KD Accessories

Pris: 89 kr.

Find den her

