Lækre bomuldstelte, bløde senge, brændeovn og italiensk design til at hvile de trætte fødder efter en lang dags vandring. Ferie under åben himmel kan sagtens være lig med luksus og komfort. I Skåne, lige på den anden side af Øresund, er der gode muligheder for at prøve kræfter med ”glamping”.

Det var noget så enkelt som baggrundsbilledet på computeren, der satte tankerne i gang hos chefredaktør hos Outsite.org, Christian Milbo. Frodige grønne skovmotiver, kyststrækninger med uendelighedsperspektiv, glødende solnedgange og dugvåde enge i morgendis. Hvem der bare kunne trække stikket og drage ud i naturen.

”Jeg inviterede min kæreste og børnene med på weekendtur til Sverige, men udfordringen startede med det samme: “jeg gider ikke sove i telt” var svaret,” fortæller Christian Milbo.

Og netop det at forlade hverdagen for en stund og snøre vandrestøvler og gå ud i naturen, er noget stadigt flere danskere har fået øjnene op for. Et af de mest populære steder for vandreture er Skåneleden, lige på den anden side af Øresund, hvor man kan vandre løs på den 1.180 kilometer lange rute, der er inddelt i mere end 100 etaper.

Glamourøs camping

Han besluttede derfor at planlægge en vandretur med et strejf af luksus, så alle kunne være med. Den type vandreture har fået deres helt egen betegnelse, ’glamping’, som er en sammentrækning af glamour og camping.

”Her taler vi store bomuldstelte med skønt indeklima, rigtige senge, brændeovn, renskind eller italiensk design. Her kan naturen tiltrække alt fra drengerøve til direktørfruen,” siger Christian Milbo.

Livstilsekspert Julia Lahme bekræfter, at der ikke er tale om en sjov idé, men en decideret trend.

”Glamping er helt klart i vækst på samme måde som trætopshoteller i luksusklassen skyder frem over hele verden.”

Fakta Sådan får du luksus på vandreturen En travl hverdag kan gøre det vanskeligt at planlægge en miniferie i naturen og finde inspiration til nye områder at udforske. Outsite.org tilbyder guidede vandreture, hvor det eneste man skal gøre er at møde op og gå med. På vandreture med Outsite.org møder man en guide, der kender området, de flotte udsigtspunkter og fantastiske lejrpladser eller overnatningssteder. Outsite.org sørger at alt udstyr til turen fra behagelige foldestole til afslappende hængekøjer. Er man til luksus på vandreture, er vandring fra B&B til B&B (eller hoteller) en rigtig god mulighed. Lokker det med mere primitive ture, så tag god mad med ud til et shelter og oplev gourmetbålmad. Her har man tiden til fri disposition og alt smager fantastisk ude i naturen.

Ferien skal være en oplevelse af luksus

En af årsagerne til, at glamping vinder frem, er, at vi holder ferie på en anden måde, end vi gjorde tidligere. Julia Lahme pointerer i den forbindelse, at man før i tiden var indforstået med, at prisen var et mere primitiv liv, når man tog ud og rejse. Det forholder sig helt anderledes i dag.

”I dag nægter vi at gå ned i levestandard, for ferien skal være en oplevelse af luksus, hvor hver eneste dag væk fra hverdagen er afgørende nemmere, end det vi er vant til,” siger Julia Lahme.

Christian Milbo tilføjer, at forbedring af udstyr og indretning af base camps er blevet meget bedre, så selv om man drager ud i naturen for at holde ferie, behøver man ikke gå væsentligt ned i levestandart.

”Alt vejer mindre i dag, er lavet af bedre materialer og holder til det vejr, man forventer. Skal man på en weekendvandretur på Skåneleden, kan man nøjes med 8 kilo på ryggen eller endnu mindre, hvis man vandrer fra B&B til B&B,” forklarer han.

Samklang med naturen

Julia Lahme forstår nutidens længsel efter at feriere under åben himmel som et ønske om at føle samklang med naturen.

”Vi er med på, at økologi er vejen frem, og vi ved også, at flere naturområder og dyrebestande er truede. Der hersker en kollektiv oplevelse af, at man skal skynde sig lidt for at få set det hele. Derfor vælger vi i stigende grad naturen til, når vi planlægger ferie,” uddyber hun.

Stress i arbejdslivet og en presset dagligdag kan være andre tungtvejende grunde til, at man vender storbyen ryggen og drager på eventyr i naturen.

”De sidste 5 år er gruppen af højtuddannede vokset i forhold til denne type ferieform, og de giver udtryk for, at de i den grad bliver “helbredt” i naturen. Samtidig finder man ny inspiration og svar på svære spørgsmål uden at skulle finde på hippiehelbredelser eller selvindsigts-ikke-snakke-sammen koncepter. Man går bare ud i naturen, den er lige ude foran vinduet,” konkluderer Christian Milbo.