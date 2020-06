Hvem ønsker sig ikke et flot smil, hvor hele perlerækken af tænder sidder som de skal. Læs her, hvordan effektiv og diskret tandretning hos en specialtandlæge, kan give dig mod på at smile igen.

Anna mangler kun det sidste eftersyn, så er et års effektiv tandretning overstået, og hun er klar til at smile stort på alle sommerferiebillederne.

»Jeg er enormt glad for resultatet efter min tandretning. Den skæve tand, som generede mig, er rettet, så den sidder pænt. Derudover har jeg fået korrigeret nogle andre ting, som betyder, at jeg har et bedre bid. Det betyder rigtig meget, at jeg ikke længere skal tænke over det, når jeg smiler, eller møder en person jeg ikke kender. Selv om andre mennesker måske ikke tænker over det, så synes man jo, at det eneste de kigger på, er ens skæve tand,« fortæller Anna.

Hun valgte at gå til en specialtandlæge for at få foretaget tandretning, fordi det gav mulighed for at overstå behandlingen på et enkelt år ved hjælp af produktet Invisalign og dermed undgå fast bøjle, bedre kendt som togskinner.

»Invisalign er meget mere diskret end en almindelig fast bøjle. Jeg synes også, at behandlingen med Invisalign er både effektiv og smertefri,« understreger Anna.

Specialtandlæge Sornsiri Sae-Wang tilføjer, at en behandling som Invisalign ud over de æstetiske fordele også har det fortrin, at skinnerne kan tages af ved lejlighed. Det er ikke muligt med en fast bøjle.

»Med en skinnebehandling som Invisalign kan man ─ alt andet lige ─ spise og tygge sin mad med større frihed. Men det er også en behandling som kræver selvdisciplin, da man er tvunget til at bruge Invisalign skinner over 20 timer i døgnet,« siger Sornsiri Sae-Wang.

Både specialtandlæger og specialuddannede klinikassistenter i tandregulering har taget uddannelser, som er målrettede mod ortodonti (tandregulering).

En specialtandlæge er særligt uddannet

Inden Anna valgte at gå til en specialtandlæge for at få rettet sine tænder ved hjælp af Invisalign, brugte hun en del tid på at undersøge forskellige tilbud på nettet.

»Her fremgik det af mange engelske og amerikanske udbydere, at de sliber på tænderne i forbindelse med behandling. Det skyldes ofte, at det ikke er specialtandlæger, som udfører behandlingen, og derfor sliber de tænderne til for at få det udtryk, som ønskes. Min specialtandlæge anvendte andre måder at få tingene til at ske, og det er jeg meget glad for. Hvis man først begynder at slibe på tænderne, kan det jo ikke gøres om, hvis noget går galt,« uddyber Anna.

Specialtandlæger i Danmark er særligt uddannede og har erfaring med at vurdere kæbernes stilling i forhold til tændernes placering. De har også et mere nuanceret blik for, hvordan kæben sidder i forhold til ansigtet og hovedet.

»Det har stor betydning for hvor henne og hvor meget tænderne kan flyttes til de ønskede stillinger. I tilfælde af fejlvurdering, kan man risikere at flytte tænderne ud af knoglen og dermed skade tænderne uopsætteligt,« pointerer specialtandlæge Sornsiri Sae-Wang.

Derfor anbefaler han, at man uanset alder, bør man vælge en specialtandlæge, hvis man ønsker et bedre bid og et flottere smil.

»Man er vel heller ikke i tvivl om, at man bør søge en plastikkirurg, hvis man ønsker korrektion af næsen eller lignende. Specialtandlæger har den nødvendige viden, værktøj og kombination af de forskellige værktøjer til at løse en tandretningsopgave optimalt,« konkluderer Sornsiri Sae-Wang.