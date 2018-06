Du kender det sikkert godt. Efter arbejde er du stormet ned til det nærmeste supermarked, hvor du forgæves går og stirrer ned i et tomt kølemontre, mens ungerne hiver dig i begge ærmer. I den situation er det fristende at kaste sig over den første og bedste takeaway-løsning, men det er ikke altid uden samvittighedskvaler.

Heldigvis kan nemt og hurtigt uden problemer også betyde sundt og hjemmelavet. Varieret mad tilberedt af råvarer af høj kvalitet behøver ikke at være tidskrævende, dyrt eller besværligt. Og for rigtig mange danske familier er en måltidskasse en gylden middelvej til mere tid til hygge og samvær.

En kasse kan være en hjælpende hånd i hverdagen, da du hverken skal finde ud af, hvad I skal spise, handle ind eller lave det hele selv. Med en måltidskasse fra Kokkens Hverdagsmad får du gode råvarer, og du skal kun snitte, varme og servere.

Derved får familien frigjort noget tid til hinanden, som giver mental overskud og en lille smule luksus i hverdagen.

”En god smagsoplevelse afhænger af råvarernes kvalitet og friskhed. Kun med gode råvarer kan der tilberedes et godt aftensmåltid. Grøntsagerne skal strutte af sprødhed, og kødet skal være super friskt. Vi går efter grøntsager, der er i sæson, og økologi, når det giver værdi,” siger Line Lund, der er kok hos Kokken og Jomfruen.

Sådan skal du opbevare dine grøntsager:

Det er ikke alle, der er klar over, hvordan man bedst opbevarer sine grøntsager, så man får mest mulig ud dem. De fleste tænker, at man nok bare kan lægge dem i grøntsagsskuffen i køleskabet, men grøntsager skal obevarers forskellige for at forlænge deres holdbarhed. Her er gode råd til, hvordan du skal obevare 5 af de mest almindelige grøntsager i de danske hjem.

1. Agurk

Agurker holder en uges tid i deres plastindpakning i køleskabet. Agurken bliver blød hvis den opbevares for koldt. Husk at tage den ud af køleskabet i god tid før anvendelse – så smager den af mere.

2. Asparges

Grønne asparges kan holde sig et par dage i en plastikpose køleskabet. Du kan forlænge holdbarheden ved at skære en cm af bunden og sætte dem i et glas vand med en pose trukket løst over.

3. Avocado

Avocadoer kan holde 2-7 dage, alt efter hvor modne de er. De opbevares bedst i en skål på køkkenbordet. Har du en halv avocado, kan du forhindre den i at blive brun ved at sprøjte citron på den, pakke den ind i film og lægge den i køleskabet. Gem stenen og læg den i din guacomole eller avocacosalat – så undgår du, at den bliver misfarvet.

Du kan sætte gang i dine avocadoers modningsproces ved at lægge dem sammen med tomat, æble eller banan. Omvendt bør du holde avocadoerne væk fra disse, hvis avocadoerne er modne.

4. Gulerødder og andre rodfrugter

Rodfrugter opbevares i plastpose med lufthuller og ikke sammen med frisk frugt. Holdbarheden er 12-14 dage.

Nye gulerødder med grøn top bliver bløde, hvis du ikke skærer toppen af. Hvis de er blevet bløde, kan du redde dem ved at lægge dem i iskoldt vand i en halv time.

5. Kartofler

Skal opbevares et mørkt sted, så de ikke danner giftstof og bliver grønne – de bør ikke komme i køleskabet.

