Børn er nogle stædige små væsener, og det kan være svært at få dem til at spise noget, de har sat sig i hovedet, de ikke kan lide.

I en travl hverdag kan det dog være svært at finde tiden til at eksperimentere i køkkenet.

Få inspiration til nem børnemad

Nem aftensmad til børn behøver ikke være kedeligt. Og faktisk kan man lave nem og lækker mad til hele familien, uden at bruge en frygtelig masse tid på det hver aften.

Eksempler på børnevenlige retter med Kokkens Hverdagsmads måltidskasser:

Svensk pølseret med grøntsager

Kokkens græske oksedeller med ost

Gulerodssuppe med ristede græskarkerner, bacon og æbletern

Italiensk inspireret oksekødslasagne



Det gode ved disse aftenretter er, at det for mange børn vil være velkendt aftensmad, som blot er suppleret med ekstra grøntsager, så de er lidt sundere. For eksempel kan en lasagne nemt indeholde både gulerod, squash og svampe, uden de små bemærker det.

En cremet suppe er altid et hit hos de yngste. Gulerodssuppe med ristede græskarkerner, bacon og æbletern, giver gulerod suppen den søde smag, mens bacon bidrager med fedt og salt. På denne måde vil det syrlige æble og de lidt bitre græskarkerner optræde sammen med smage, som børnene allerede kender og elsker. Med en lækker måltidskasser behøver det altså hverken være krævende eller besværligt at lave sund og nem aftensmad til børn.

