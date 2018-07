Da vi ankommer til Nyrups Naturhotell, bliver vi mødt af den rene natur idyl, midt i de skånske skove. Det er et hotel på naturens præmisser, uden rindende vand eller internet, men med romantisk udekøkken, skovbund under fødderne og fuglekvidder i ørerne.

På Nyrups bor Vi i hvad der kaldes en mongolsk jurt, som er en traditionel mongolsk hytte, midt ude i en skov i Skåne. Det er et af Nyrups Naturhotells unikke overnatningssteder, hvor man kan bo med tag over hovedet, midt ude i skoven. Det er en helt eventyrlig og samtidig luksuriøs oplevelse at træde ind i den smukke uldhytte med et smukt håndmalet træloft. I loftet hænger en olielampe, som spreder et varmt lys i hele uldhytten. Et hul i midten af jurten giver kig til skovens trætoppe, mens man ligger på en rigtig seng. En petroleumsovn luner og gør oplevelsen til en sand ’glamping’-oplevelse, når man kommer tilbage fra en hyggelig aften med tilberedning af mad på bål. Har man lyst kan man deltage i den fælles madlavning blandt gæsterne på Nyrups. Dette når Vi dog ikke, så vi tilbereder vores aftensmad, der består af økologiske lokale råvare, leveret i en lille kurv med tilhørende opskrift.

Morgenmaden skal også tilberedes over bål, og det er min kæreste, der står for den del, for han er så god til at lave bål og få gang i de mest umulige ting. Den ene morgen sidder han fuldstændig hypnotiseret og kigger ind i lugen på brændekomfuret. Ting tager længere tid, når man er uden dagligdagens remedier. Det er virkelig en luksus, som man bør nyde og udnytte til fordybelse… Og det kan jo afstedkomme, at man kommer til at sidde og stirre ind i ilden og slet ikke opdager, at vandet koger og har gjort det længe.

Skovens dybe stille ro

Vi bevæger os ind i skoven. Helt stille. Sætter os tyste på træstubbe. Eller lægger os i skovbunden. Felicias behagelige stemme guider os på vej til at finde et fokus og slippe tankestrømme. Jeg prøver at åbne for alle sanser. Fokusere på elementerne i naturen, på vejrtrækningen, på lyde og strukturer. Nyrup byder på mange oplevelser, der alle handler om at blive ét med omgivelserne. Hvad enten man er til klatring i trætoppene, kanoture på de stille brede søer eller mindfulness i skoven, er der noget for en hver.

Fakta Hvad er Shinrin Yoku? Shinrin Yoku betyder Skovbad og er en japansk helsegren. Det er skovens medicin, og forskere har bevist, at det kan stabilisere blodtryk, nedsætte stress og forebygge kræft. Man er i kontakt med naturen, og det kan minde om en form for meditation. Hvordan udfører man Shinrin Yoku? Man lader kamera, mobil, bekymringer og gøremål blive hjemme.

Man tager ud i skoven og finder en sti, som man følger.

Man tager skoven ind: lyt til rislende vandløb. Duft til træernes aroma.

Følges man med nogen, så gå i stilhed og tal om jeres oplevelser af naturen, når I holder pauser.

Man kan også sidde i stilhed og observere skovens liv: træer, blomster, dyreliv Læs mere om Shinrin Yoku her - www.shinrin-yoku.org Derfor skal du til Nyrups Naturhotell

Nyrups Naturhotell er det langsomme hotel – helt på naturens vilkår. Naturhotellet ligger midt i skoven tæt ved Höör i Skåne, og man skal vandre den sidste kilometer for at komme frem til den naturskønne beliggenhed. Her er ingen rindende vand, el eller wifi. Til gengæld er der udekøkken med åben ild, hvor alle måltiders tilberedes, bløde senge og brusebad under bøgetræernes beskyttende bladhang. På Nyrups Naturhotell tager madlavningen flere timer, samtalerne bliver lange og skovens stilhed endnu længere. Her falder man i søvn til regnens sagte trommen på den mongolske uldhyttes tag og vågner til fuglesang og gyldent morgenlys. Bad over bål

Lokale råvarer tilpasset sæsonen er grundstenen i den gastronomiske oplevelse på Nyrups Naturhotell. Alle måltider tilberedes i fællesskab over åben ild og Nyrups Naturhotells udekøkken er udstyret med alle de nødvendige remedier og tips til lækker tilberedning af råvarerne. Skønne senge

Nyrups Naturhotell har seks mongolske uldhytter til at sove i med henholdsvis to og tre senge. Man får altid sin egen uldhytte, når man booker et ophold. Uldhytterne står rundt omkring i skoven, så man kan opleve uforstyrrethed. De har dog alle adgang til udekøkkenet og samlingshytten Älven. Vandring i Skånes dybe skove

Vandring, eller ”Wanderung”, som man udtrykker det på tysk, bliver en oplevelse med guldkant på Nyrups Naturhotell. Man skal ikke medbringe andet end behageligt tøj til at vandre i, og så sørger Nyrups Naturhotell for resten. Flere af vandringerne på Nyrups Naturhotell har temaer, f.eks. ’Vandringsweekend med pilgrimstema’, ’Vandring over midt Skånes vulkaner’ og ’Fuldmåne på Nyrups. Mindre end en time fra København

Nyrups Naturhotell ligger mindre end en time fra Kastrup/København præcis midt i Skåne. Man kan tage bus, tog eller køre i bil. Book dit ophold på www.naturhotell.se

Skovbadning på recept

Felicia fra Force of Nature i Sverige ankommer i sin firhjulstrækker. Alle hopper ind, og vi kører op i højderne i Söderåsens Nationalpark i Skåne. Vel fremme ved vores destination gør vi klar til ’skovbadning’, et fænomen jeg i første omgang, var overbevist om var forbundet med vand. Men i stedet bliver vi udstyret med en yogamåtte.

Skovbadning eller Shinrin Yoku er noget, der siden 1980’erne er blevet ordineret på recept i Japan, fordi skovbadning har mange positive effekter på både krop og sind. Jeg kan fortælle, at der hverken er badetøj, sø eller andre former for vand involveret, når man skovbader. Skovbadningen er selvfølgelig i overført betydning og skal forstås som det “at tage skovens atmosfære ind“.

De seneste par år er der blevet forsket en del i skovbadning som terapiform, og der er efterhånden samlet robust evidens for de gavnlige effekter. Det er blandt andet stressreducerende og booster immunsystemet. Jeg er personligt begejstret for det element af nærvær og fordybelse, som terapiformen lægger op til.

Skovbadning er én måde at bruge naturen til at geare ned på. Jeg holder også af længere ophold i naturen, hvor man overnatter. Her oplever jeg, at der indfinder sig en særlig indre ro efter et stykke tid. Den bliver ofte fulgt af en kreativitet og fordybelse, som sættes i gang, når man befinder sig steder, hvor alt er på naturens præmisser og tingene bare tager længere tid.

Jeg har aldrig været i skoven på den måde! Og det gør indtryk og ikke mindst går det op for mig, hvor hurtigt den ene tanke tager den anden i mit hoved. Jeg skal være bedre til at “slå fra” ved at flytte mit fokus… Men det er lettere sagt end gjort! Det kræver træning…!

Vi lægger os stille på skovbunden. Sidder tyste på træstubbe og prøver at slippe tankestrømmen. Felicias behagelige stemme guider os på vej til at finde et fokus og åbne sanserne for den dybe skov.

Tipi, jordhytte, flyvende telt, flydende hytte og trætophus

Det seneste år har særligt Sverige lagt jord til mange forskellige ophold i mange specielle boformer i naturen, fra en tipi i Dalsland, en lavú i Lapland, en jordhytte i Kolarbyn, et flyvende telt, en flydende hytte kun tilgængelig via kano, et trætophus, en mongolsk jurt og flere helt almindelige teltture i ingenmandsland. Der er gået helt sport i at bo anderledes i naturen uden hverdagens praktikaliteter. Det er et kærkomment afbræk fra hverdagen at komme så tæt på naturen og samtidig genfinde den simple barndomsglæde ved at bo anderledes.

Foto: Juila Cathrine This Vis mere Foto: Juila Cathrine This

Juila Cathrine This – blogger om sin hverdag i København, hun er tilhænger af det skæve, plantesamler og stor fan af alternative naturoplevelser. Her deler hun ud af alt fra oplevelser i sydsvensk vildnis, både i tipi, jordhytte, flyvende telt, flydende hytte, trætophus og mongolsk jurt. Hun fortæller i denne artikel om sine eventyr og den helt særlige oplevelse, skovbadning, hun fik på sin overnatning på Nyrups Naturhotel i Skåne.

