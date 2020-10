Tern, striber, velour eller læder? Det kan være en jungle at finde rundt i de skiftende trends, og specielt med alt det der foregår i øjeblikket. Derfor hjælper vi dig lidt på vej, og viser dig nogle af de gennemgående trends, som du helt sikkert ikke går galt i byen med dette efterår!

Tiden flyver, og pludselig er solstrålerne erstattet med dug på ruderne. Sæsonskiftet betyder også, at hylderne i butikkerne efterhånden er fyldt til randen med lækre efterårs-items som striktrøjer, lange bukser og bløde cardigans. Her viser vi dig, hvilke tendenser du skal holde særligt godt øje med.

Her er 4 dominerende efterårstrends samt inspiration, så du også kan ride med på bølgen.

1. trend: Kunstlæder

Læder kan virkelig tilføre noget kant til ethvert outfit, og er et af sæsonens hotteste materialer. Du kan både implementere trenden gennem et par lækre støvler, en fed jakke eller gå all-in og klæde dig i læder fra top til tå. Heldigvis behøver du ikke spendere en formue på ægte læder. Her er nogle budgetvenlige bud:

1: Læderskjorte med bælte | 399,-

2: Sort nederdel med bælte | 289,-

3: Lang læderjakke i sort | 719,-



2. trend: Tern

Det vigtigste print dette efterår er tern, herunder tone-i-tone tern og hundetandsmønstre. Du finder printet i alt fra skjorter og kjoler til cardigans og jakker.

1: Ternet strikcardigan | 359,-

2: Lange bermudashorts i sort læder | 259,-

3: Ternet kjole | 439,-

4: Sorte højtaljede læderbukser | 289,-

5: Lang ternet jakke | 719,-



3. trend: Støvler, støvler, støvler!

Støvler er endnu engang en kæmpe trend, og det er særligt de chunky af slagsen der hitter i år. Gå efter støvler med et maskulint udtryk og gerne med plateau.

1: Sorte chunky læderstøvler | 719,-

Fås også i hvide - se dem her

2: Lange chunky støvler med lynlås | 439,-

3: Sorte knæhøje støvler | 469,-



4. trend: Jakkesæt

Faconsyede jakkesæt til casual brug gør et stærkt comeback dette efterår. Du kan både bruge det som et sæt eller bryde det op og style med en nederdel eller kjole. Her er lidt inspiration, så du kan finde et stilet jakkesæt, der passer til dig:

1: Brun oversize blazer | 509,-

2: Klassiske habitbukser | 359,-

4: Sort oversize blazer | 509,-

