En heldig casinospiller fra Hellerup kunne gå i seng som millionær efter en nervepirrende dag på onlinecasinoet Mr. Green. Den lykkelige dansker startede aftenen med bare 140 kr. på kontoen, men efter få timer var gevinsten nået helt op på 1,5 millioner kr.

Mange af os har prøvet lykken ved rouletten eller den enarmede tyveknægt på onlinecasinoer. Nogle gange taber vi, og andre gange stopper vi legen, når vi vinder et par af de kroner, vi har brugt i maskinerne, tilbage igen.

Helt anderledes gik det dog forleden dag i Hellerup, hvor en heldig dansker forvandlede 140 kr. til et nyt liv som millionær, da han endte med at vinde ca. 1,5 millioner kr. efter bare et par timers spil på automaterne hos Mr. Green.

“Det er helt vildt, og jeg havde bestemt ikke regnet med det, da jeg startede med 140 kr. Jeg er ovenud lykkelig og meget overrasket. Det hele er lidt svært at forstå lige nu. Det er ikke så tit, jeg spiller, men en gang imellem tager jeg mig tid til det, og det var så heldigvis en god dag, jeg valgte,” siger den heldige vinder, der ikke ønsker sit navn frem.

Den store milliongevinst blev vundet og opbygget på tre forskellige automater. 465.000 kr. på automaten Dead or Alive, 180.000 kr. på automaten Aloha Clusters, men den største gevinst kom på maskinen Twinspin, hvor den heldige vinder vandt 810.000 kr.

“Man håber jo altid, at heldet er med en, og at man får en stor gevinst, når man spiller, men jeg havde aldrig turdet håbe på en gevinst i denne størrelse. Jeg har tidligere vundet mindre beløb, men 1,5 mio. kr. er alligevel første gang. Det skal lige gå op for mig,” siger den anonyme millionær, der kan oplyse, at pengene er gået ind på kontoen.

Selv den mindste indsats tæller

Mr. Green, der længe har været et kendt navn i udlandet, kunne i starten af året slå dørene op i Danmark, og tilbyder adgang til et stort udvalg af onlinespil inden for både casino og sport.

“Siden vi åbnede vores onlinecasino, har vi haft besøg af en masse glade og spillelystne danskere. Mange har fået en række gode gevinster, men det er første gang, at vi oplever så stor en vinder i millionstørrelsen i DK. Det er vi alle meget glade for. Det viser, at selv den mindste gevinst kan blive til noget fantastisk,” siger Jesper Kärrbrink, CEO i Mr. Green, og fortsætter;

"Casinospil skal være sjovt, underholdende og trygt. Green Gaming handler om at forblive i kontrol og ikke krydse grænsen mellem sjov og risikabel opførsel.”

Onlinecasinoet har modtaget adskillige priser for sit arbejde med spilansvarlighed og i særdeleshed med deres analyseværktøj Green Gaming.

Green Gaming giver spillerne indsigter i deres eget spilmønster, og hvorvidt de spiller mere, end hvad godt er. Samtidig giver værktøjet Mr. Green mulighed for bedre selv at monitorere og advare, hvis spillere bevæger sig væk fra et sundt spilleniveau.

Værktøjet analyserer spillerens egentlige spilopførsel kombineret med spillerens egen opfattelse. På denne måde kan spilleren få personlig feedback og analyser over eget spil, og hvornår man eventuelt har spillet for meget.

Ligeledes kan Mr. Green tilrettelægge sine kampagnetilbud og kommunikation baseret på spillerens spillevaner. Spillere, der bevæger sig i risikozonen, kan eksempelvis blive bedt om at sætte begrænsninger på deres spil eller tage en pause fra spil i det hele taget. Mr. Green vil i disse tilfælde også stoppe med at sende kampagner og bonustilbud til spilleren.

"Green Gaming har været en del af vores forretningsstrategi, siden vi blev grundlagt.” siger Jesper Kärrbrink.

