Danskerne elsker at lytte - og der har aldrig været flere muligheder for at få ørene fulde af bøger.

At lytte i stedet for at læse kravler op ad stigen som en af danskernes foretrukne måder at beskæftige på sig på, når det kommer til nyheder og underholdning.

Hver fjerde dansker mellem 20 og 39 år lytter for eksempel til podcasts ugentligt ifølge en undersøgelse lavet af DR. Og tallet er steget år for år siden 2015.

Prøv Mofibo - Danmarks største udvalg af lydbøger

Få de første 30 dage gratis herefter 129 kr. pr. måned

Der er også kommet flere spiller på banen, når det kommer til udbuddet af lydbøger. Både Nextory, Mofibo, og Bookbeat er nogle af dem, der kæmper om danskernes opmærksomhed. Hos boghandlerne mærker de også den øgede interesse. Det digitale salg af lydbøger steg fra 58,7 millioner kroner i 2018 til 69,2 millioner kroner i 2019, ifølge brancheorganisationen Danske Forlag.

Imens er der også flere medier som satser stort på at fylde dine øregange som blandt andet Zetland og Hartbeats.

Fem gode råd til at komme i gang med lyttelæsningen Vælg let: Vælg en bog, hvor handlingen ikke er alt for kompliceret og karakteruniverset er til at overskue.

Vælg en bog, hvor handlingen ikke er alt for kompliceret og karakteruniverset er til at overskue. Vælg noget du kender: Du kan også vælge en bog, som du har læst før, så du kender handlingen.

Du kan også vælge en bog, som du har læst før, så du kender handlingen. Oplæseren er vigtig: Det er individuelt, hvilken type du bedst kan lide at lytte til. Så prøv dig ad.

Det er individuelt, hvilken type du bedst kan lide at lytte til. Så prøv dig ad. Undgå de værste forstyrrelser: På med høretelefonerne og sæt dig godt til rette.

På med høretelefonerne og sæt dig godt til rette. Hold træningen ved lige: Sæt tid af til at lytte hver dag, så du til sidst har vænnet dig til det. Træn gerne kort, men ofte. Prøv Mofibo - Danmarks største udvalg af lydbøger

Få de første 30 dage gratis herefter 129 kr. pr. måned

Det er slet ikke så mærkeligt, at det at lytte er blevet populært. Det er nemlig lettere tilgængeligt end, hvis du skal sætte dig ned og læse. Med lydbøgerne kan du blive klogere på verden, imens du løber, lytte til din yndlingskrimi, imens du laver mad eller holde børnenes opmærksomhed med en lydbog i bilen.

“På den måde kan lydbogen være med til at forvandle spildtid til kvalitetstid,” siger Birgitte Stougaard Pedersen til Jyllands-Posten. Hun er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og har forsket i de oplevelser, man får, når man lytter til en lydbog.

Prøv Mofibo - Danmarks største udvalg af lydbøger

Få de første 30 dage gratis herefter 129 kr. pr. måned