Mange moderne biler kan selv styre lyset, men du kan ikke altid være sikker på, at bilen gør det rigtigt, og du risikerer at køre rundt i mørke uden at opdage det.

Har du styr på lyset på din bil, når du kører, eller stoler du på, at bilen selv kan styre det?

Hører du til i den sidste kategori, skal du muligvis være ekstra opmærksom, for det er ikke sikkert, at din bil har helt styr på lyset.

Årsagen er, at der gennem årene i både EU og Danmark er lavet skiftende regler for, hvor og hvornår du skal køre med lys på.

I Danmark har det været lovpligtigt at køre med lyset tændt i lygtetændingstiden siden 1990, og derfor har der på stort set alle nye biler været automatisk kørelys som minimum.

Sæt dit lys i ”Auto”, når du tester det. Tænder det ikke lyset bag på bilen, skal du tænde lyset manuelt. (Foto: Scanpix) Vis mere Sæt dit lys i ”Auto”, når du tester det. Tænder det ikke lyset bag på bilen, skal du tænde lyset manuelt. (Foto: Scanpix)

I 2011 kom der imidlertid en ny EU-regel, hvor det blev et krav, at der altid skal være lys på bilerne - men kun foran. Den EU-regel trumfede den danske lovgivning, og derfor er en stor del af de biler, der er sendt på markedet efter 2011, udelukkende udstyret med konstant kørelys foran. Den ændring kom til at give danskerne en særlig udfordring: Vi havde nemlig gennem mange år vænnet os til, at både forlygter og baglygter tændte sammen med bilen. Derfor er det i dag helt almindeligt at se biler, som har lyset indstillet forkert, så de kan være usynlige i trafikken - især efter mørkets frembrud.

Mørke baglygter giver bøder

»Det er især i bebyggede områder, at det sker, for når man kommer ud at køre på en mørk landevej, så opdager man hurtigt, at man ikke har lys på,« siger Rene Lang der er kædechef hosAutoPartner.

Efter 1. juli 2016 blev det atter lovpligtigt at køre med både bag- og forlygter tændt i lygtetændingstiden. Det er der dog mange, som fortsat ikke ved - og de ved nok heller ikke, at det giver en bøde, hvis de bliver standset uden baglygterne tændt. Derfor vælger flere og flere at få installeret et ekstra lyskit til bilen. Et af de steder, man kan få det kit installeret, er hos AutoPartner, der har værksteder over hele landet.

Sådan gør du dit kørelys på bilen lovligt Lystjek

Tænd bilen og sæt lysets indstilling på ”Auto” eller ”O”. Tjek derefter, at lyset er tændt både foran og bagpå. Justering

Stil bilen helt plant, fem meter foran en mur. Mål fra jorden til midten af lygterne, og derefter på muren fem meter foran dig. Dit nærlys bør her slutte fem cm under den oprindelige måling. Hvis ikke, bør du få din mekaniker til at justere lyset. Bremse- og blinklys

Hvis du er alene om at tjekke dine bremselygter, så parkér foran en butiksrude, så du kan se lygterne, når du træder på bremsen. Tjek også tågebaglygten og baklyset.

»Det kan installeres i alle biler, og det koster under 1.200 kr. at få installeret. Alle vore værksteder kan i princippet udføre opgaven på en time, hvis der er tid på værkstedet. Vi har kørt flere kampagner på det med lyset, for især i skumringstiden bliver det farligt ikke at have lys på bilen, og det vil vi gerne afhjælpe,« siger Rene Lang.