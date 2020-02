For de små betyder forår udendørs leg, og det er derfor vigtigt med det rigtige overtøj, som kan holde dem varme og tåle det danske forårsvejr.

Der findes intet, der hedder dårligt vejr, kun dårlig påklædning.

Den sætning kender de fleste, og selvom foråret betyder lidt varmere temperaturer og sol, så betyder det samtidig mere udeleg for de små. Det kræver som bekendt den rette påklædning, når man som lille menneske skal holde sig varm - og tør udenfor i længere tid.

Børn har sværere ved selv at regulere deres kropstemperatur og i det hele taget give udtryk for, om de har det for varmt eller for koldt. Det er først noget, som dit barn kan, når det er 3-4 år, ifølge sundhedsplejersken.dk

Selvom dit barn skulle være lidt ældre, så kræver det især lidt ekstra omtanke på vejr og temperatur, når årstiderne skifter. Det danske vejr er som bekendt let omskifteligt og regn, kulde og sol kan let forekomme på én og samme dag. Her følger et par gode råd til, hvordan du kan holde trit med dit barns temperatur.

Tjek vejrudsigten

Selvom den ikke altid er den mest pålidelige kilde, så kan det være en god indikator på, hvordan vejret arter sig den pågældende dag.

Lag på lag

Med lag på lag, så kan du, pædagoger eller andre bedre justere tøjet efter temperaturen. Løb og leg får temperaturen til at stige, men stillesiddende leg i sandkassen kræver lidt varmere tøj, selvom temperaturen udenfor er den samme hele tiden.

Varme og tørre hænder og fødder

Det er vigtigt med varme og tørre hænder og fødder, da det hjælper til at stabilisere temperaturen. Er dit barn i vuggestue, børnehave eller skole så sørg for, at der er ekstra skiftetøj med.

Vi har fundet 12 forårsfavoritter til børn, der forhåbentligt kan inspirere dig.

1. Nyt design fra MarMar

Termojakke til børn fra MarMar. Vis mere Termojakke til børn fra MarMar.

MarMar termojakken har brede ribkanter i halsen og omkring håndleddene. Den åbnes fortil med en gennemgående lynlås med indvendig vindstolpe og en god hagebeskytter i toppen. Jakken har to store, åbne lommer fortil og bagpå har den ekstra længde som går ned over numsen. Du kan købe termobukser, der matcher.

Pris: 349,95 kr.

Størrelse fra 1 - 8 år