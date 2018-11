Den grønne branche er blevet højteknologisk. Ønsker om bæredygtighed og effektivitet har givet branchen et boost af innovation.

At være beskæftiget i den grønne branche har længe, i hvert fald i manges forestillinger, været associeret med grønt arbejdstøj og gummistøvler. Men tiderne skifter, og i branchen er der mere og mere fokus på at tiltrække dem i hvide kitler også. Fremtiden ser nemlig ud til at være præget af højteknologi og innovation.

»Noget af det, vi inden for de senere år har haft en del fokus på i vores uddannelser, er innovation og iværksætteri. Branchen er under voldsom forandring, og der er rigtig mange muligheder for at tænke og arbejde kreativt,« lyder det fra Thomas Høyrup, uddannelsesleder ved Roskilde Tekniske Skole.

Et godt eksempel er de ændrede forbrugsvaner hen imod et lavere kødforbrug. Det tiltrækker nogle studerende, som måske ikke normalt ville søge mod de grønne uddannelser. Moderne landbrug er store virksomheder - meget langt fra Morten Korch-romantikken.

Robotterne kommer

Det er efterhånden dagligdag, at der bliver skrevet om, hvordan robotteknologien bliver mere og mere udbredt, og robotterne har da også fundet vej til den grønne branche.

»Robotteknologien har været i branchen i en årrække. Eksempelvis i urtepotteproduktionen. Når en urtepotte bliver produceret, så bliver de placeret på bånd som kører igennem hele produktionen. Det er robotter, der styrer det og spotter fejl og unøjagtigheder. I de store produktioner foregår pakningen af planter jo også mestendels af robotter,« siger Thomas Høyrup.

Nye teknologier i branchen Gamle teknologier viger altid for nye, og det gælder naturligvis også i den grænne branche, der i disse år gennemgår en rivende udvikling. Her kan du blive klogere på tre moderne teknologier, som spiller en rolle i fremtidens grønne branche. Droneteknologien: Droner er andet end blot moderne legetøj. De kan, blandt andet, bruges i landbruget til både opmåling og optisk registrering af sygdomme og ukrudtsbekæmpelse. Dyrkning uden jord under neglene: Kunstig belyste rum, hvor afgrødernes rødder ikke står i jord og derfor hænger frit og bliver sprayet med næringsstoffer. På den måde kan man i fremtiden spare plads og dyrke flere afgrøder i byerne i lukkede kredsløb og mindske forurening. LED-belysning: Moderne lysteknologi benyttes i større og større omfang til at optimere vækstbetingelserne i væksthuse og samtidig reducere energiforbruget i produktionen. Kilde: Thomas Høyrup

Hjemme i privaten går flere og flere af os over til sparepærer, og slukker lyset når de forlader et lokale. Energibesparing er blevet en del af det moderne liv på mange planer. Det gælder også for væksthusene.

»I væksthuse arbejder man meget med moderne lysteknologi, hvor det handler om energioptimering. LED belysning frem for konventionelle elpærer. Der er fortsat en kæmpe udvikling i gang, hvad angår at gøre energiforbruget mere forsvarligt. Både klimamæssigt og økonomisk,« fortæller Thomas Høyrup.

Samtidig slår han fast, at det der er behov for, er folk, der kan håndtere den moderne teknologi og som samtidig har dybere viden om planters biologi, næringsbehov og meget andet på mere traditionel vis. Vi kommer i fremtiden mere væk fra den gamle forestilling om en gartner, som en der blot har grønne fingre. Der bliver i fremtiden brug for flere ”professor-typer” i ordets positive forstand.

Moderne teknologier og afgrøder

Kødproduktionen er ofte ikke til at komme uden om, når snakken falder på at mindske menneskets Co2-aftryk. Denne bevægelse fra kød mod grøntsager har åbnet op for en skatkiste af kreativitet på uddannelserne og i branchen.

»Grøntsagsbøffer og andre alternativer til kødproduktion er der store fremtidsperspektiver i for gartnererhvervet i fremtiden. De produkter skal jo opfindes. Og det lægger jo igen op til en grad af innovation, som man ikke tidligere har forbundet med den grønne branche,« fortæller Thomas Høyrup og peger på, at kølediskene er begyndt at bugne med plantebaserede alternativer til kød.

Han fortæller desuden, at de på Roskilde Tekniske Skole har haft gode erfaringer med samarbejder med kokkeuddannelsen, hvor hele det nye nordiske køkken med deres nye smage har givet anledning til at tænke i nye baner.

»Der er branchen både kreativ, udviklende og idérig og åben over for samarbejder på tværs,« slutter Thomas Høyrup.

Branchen ser altså ud til at gå en fremtid med vækst i møde både kreativt og økonomisk.