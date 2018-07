Østrigske Saalbach Hinterglemm har i mange år hørt til blandt danskernes foretrukne skidestinationer. Hvad mange ikke ved er, at området har endnu mere at byde på om sommeren.

Der var engang, da sommerferien for de fleste bestod af sol, strand og paraplydrinks. Sådan er det langt fra i dag. Nu søger mange i stedet store oplevelser i naturen, og derfor skyder flere og flere nye destinationer op, fordi de kan tilbyde noget særligt inden for outdoor-turisme. I de østrigske alper er Saalbach i gang med at foretage en transformation fra vinterdestination til helårsdestination, idet omgivelserne er som skabt til ferier med fart på.

”Vi har igennem flere år kunnet mærke en klar tendens til, at flere og flere turister efterspørger oplevelser og ophold i Saalbach i sommerperioden. Vi arbejder derfor konstant på nye udviklingsmuligheder, så vi kan forbedre vores sommertilbud. Det har blandt andet resulteret i, at det nu er muligt at køre mountainbike på fantastiske baner i bjergene, ligesom der er etableret i alt 400 kilometer vandre- og cykelruter i meget spektakulære omgivelser. Begge dele er særligt populært blandt skandinaviske turister,” fortæller Wolfgang Breitfuß, direktør hos den lokale turismeorganisation Tourismusverband Saalbach Hinterglemm.

Et væld af outdoor-aktiviteter

Linket mellem Skandinavien og de østrigske Alper eksisterer blandt andet som følge af, at afstanden fra Danmark er til at overskue. Således kan hele køreturen fra Danmark til Saalbach tilbagelægges på 12-14 timer. En mulighed som størstedelen af de danske turister med smag for Alperne benytter sig af. Alternativt kan destinationen nås på bare få timer med fly og herefter shuttlebus.

Fakta Om Saalbach Hinterglemm Saalbach Hinterglemm er placeret i SalzburgerLand, som er den region i Alperne, der modtager flest danske skigæster. Det viser overnatningstal fra det nationale analyseorgan Statisik Austria. Saalbach Hinterglemm er kendt for sit varierede skitilbud, der indeholder alt fra VM- og World Cup-pister til brede, familievenlige skiområder. I sommermånederne byder regionen blandt andet på mountainbike i verdensklasse, 400 kilometer familievenlige og eventyrlige vandreruter, vandparker, kanosejlads og Europas største klatrebane. Læs mere om Saalbach Hinterglemm her.

Og mens vintergæsterne naturligvis valfarter til pisterne, kaster sommergæsterne sig over et væld af forskellige oplevelser i naturen, der for en dansker mest af alt ligner et romantisk maleri. Så smukke er bjergene, skovene og søerne, der samlet set er meget langt fra væk den natur, vi er vant til i Danmark. Blandt aktiviteterne er altså mountainbiking på såkaldte downhill-baner, hvor Alperne bliver brugt til at få fart i cyklen i stedet for fart i skiene. Banerne er så mange og så forskelligartede, at Saalbach er blandt de foretrukne udflugtsmål for mountainbike-entusiaster fra hele verden. De bliver transporteret rundt imellem fem forskellige bjerge i de samme skilifter, som om vinteren servicerer alverdens skigæster. Vel at mærke på baner der har så højt niveau, at de i september bliver benyttet til VM i mountainbike.

Europas højeste tree-top trail

Adrenalinen pumper også på Baumzipfelweg Tree-top Trail og The Golden Gate Bridge of the Alps. Her er den højeste tree-top trail i Europa kombineret med en hængebro, som sender turister ud på en spektakulær to kilometer lang vandretur højt over enge, dale og trætoppe. Blandt de mere rolige oplevelser er skattejagt på bjerget Kodok, hvor en række gåder og fysiske udfordringer skal løses, inden missionen er fuldført.

”Netop alsidigheden i aktiviteterne gør Saalbach til et populært valg til outdoor-ferier. Vi har rigtig mange familier på besøg, men også store vennegrupper, der enten konkurrerer eller nyder naturen sammen. Fordi der er så mange oplevelser og aktiviteter at vælge imellem, er der noget for alle,” siger Wolfgang Breitfuß fra Tourismusverband Saalbach Hinterglemm.

Blandt de øvrige aktiviteter i Saalbach er klippeklatring, kanosejlads, Europas største klatrebane og op til flere vandparker. Det er muligt at bo i direkte pagt med naturen i for eksempel bjerghytter, hvilket gør oplevelsen endnu mere speciel.