Vil du være med på den hotteste juletrend, så skal du hoppe en tur i Magasin og købe matchende pyjamasser til hele familien - inkl hunden.

Kim Kardashian gør det. Tori Spelling og Jessica Alba gør det: køber matchende pyjamasser til hele familien og får taget familiens julebillede iført den hyggelige natdragt. Familie-pyjamasser har været en juletradition i USA i mange år, og efter at internationale stjerner har taget traditionen til sig, er det blevet stadig mere populært at købe julepyjamasser til alle familiens medlemmer - store som små.

Familiebånd

Pyjamassen er ikke kun behagelig at have på, når der skal julehygges. Det at trække i den samme dragt og blive foreviget på et fælles pyjamas-billede er også med til at styrke familiebåndet og vise verden, at man holder sammen som familie. Det siger antropolog Dimitris Xygalatas til Seattle Times.

Mens familiemedlemmer i en travl hverdag i høj grad lever hver deres liv, er det vigtigt ved højtider både at have det sjovt sammen og finde tilbage til familiefællesskabet.

Den ternede og trendy bomuldspyjamas fås til hele familien. Her er det dameskjorten. Vis mere Den ternede og trendy bomuldspyjamas fås til hele familien. Her er det dameskjorten.

Dimitris Xygalatas forklarer, at det netop er denne effekt, den hyggelige, matchende pyjamas kan have. Billedet af den pyjamas-klædte familie, som bliver sendt ud til familie og venner og postet på de sociale medier markerer, at familien er stærk indadtil, og at familiemedlemmerne formår at hygge sig sammen i den søde juletid.

Dansk jul i pyjamas

Den populære pyjamas-trend er nu også kommet til Danmark, og vil du gribe trenden, så gå allerede nu på jagt efter den pyjamas, som skal samle din familie til jul. Skal man følge den amerikanske tradition, tager man pyjamassen på første juledag og hygger med hele familien. Og husk naturligvis at få taget et fællesbillede! Foran pejsen, juletræet eller måske ude i sneen, hvis julen bliver hvid.

I USA deler man gaver ud første juledag - gerne iført pyjamas. At vente med gaverne til dagen efter juleaften er nok en tradition de fleste danskere vil få svært ved at adoptere, mens pyjamassen går fint hånd i hånd med den afslappede danske julehygge.

Pyjamassen vil da heller være den første amerikanske tradition, vi indoptager i den danske jul. Den »moderne« rød/hvide julemand er også kommet fra USA, og blev født som reklamefremstød for Coca Cola. Den danske jul er i det hele taget en sammenblanding af traditioner. Tag bare juletræet – og julekalenderen. Begge dele kommer oprindeligt fra Tyskland.

Gå efter tern

Er du og din familie klar til at omfavne julen og hoppe i en julepyjamas, kan du smutte en tur forbi din nærmeste Magasin-forretning eller på magasin.dk. I år har Magasin nemlig skabt Magasin du Nord Collection Pyjamas i flannel til hele familien, og i tidens stærkeste trend - nemlig tern! Tæller familien en hund, er det også muligt at købe en smart hundeklud, så vuffer ikke føler sig udenfor.

Hvis I har en hund, skal den da ikke snydes for at matche resten af familien. Derfor kan du iklæde den denne elegante »hundeklud« i samme stof som pyjamaserne. Vis mere Hvis I har en hund, skal den da ikke snydes for at matche resten af familien. Derfor kan du iklæde den denne elegante »hundeklud« i samme stof som pyjamaserne.

Magasins lækre flannel-pyjamas er et stilfuldt valg, og et design, der ikke kun passer til juletiden, men som kan bruges hele året.

Familiepyjamasser fås dog også i en lang række sjove designs, der virkelig skruer op for julestemningen: Rensdyrprint, snemænd og julenisser. Går man en tur på nettet og søger på »Christmas pajamas« dukker et kulørt univers op af familier i fantasifulde, julede dragter, hvor man kan lade sig inspirere.