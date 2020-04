Hvad end du selv venter dig, en du kender venter sig, eller du skal til at være bedsteforælder, så kan du roligt fatte strikkepinden, for der er flere gode grunde til at putte de små i hjemmelavet strik.

Mange af os har måske erindringer om at vores mor eller bedstemor insisterede på at putte os i striktrøjer, som både kradsede og var helt ude af trit med moden. Men meget har ændret sig siden, og strik er på mode igen - også den hjemmestrikkede slags.

For ikke mange år siden grinede mange sikkert, da norske strikkeklubber tonede frem på TV-skærmene og det som blev kendt som slow-tv var født. At strikke bliver i krisetider ofte brugt til at gøre en god gerning, og der er flere eksempler på netop det; det bliver strikket til hjemløse, til Mødrehjælpen og til nødlidende dyr under de store skovbrande tidligere på året i Australien.

Selvom du måske ikke kan redde verden med strik, så er der god grund til at strikke til de helt små:

Du ved, hvad det er. Du har selv lavet det og kan med andre ord stå inde for, hvad tøjet indeholder.

Du kan forme tøjet præcis, som du kan lide det - det gælder også farverne.

Du kan genbruge det. Har du strikket en trøje, som nu er blevet lidt lille kan du travle noget af den op og fylde mere garn på eller strikke det om til fx klude. På den måde sparer du både tid og udgifter ved ikke at skulle starte helt forfra.

Du kan gøre det bæredygtigt. Du bruger kun det garn, du har brug for. Der er med andre ord meget lidt spild, og samtidig er det ikke masseproduceret på fabrikker langt fra dig.

Du kan selv justere prislejet. Noget garn er dyrere end andet alt afhængig af om der er tale om uld, bomuld eller fx mohair.

Især i disse tider, så er det at strikke jo også en udemærket hjemmesysel, som du kan få tiden til at gå med. Der findes masser af gratis strikkeopskrifter og et utal af Youtube videoer, hvis man lige skal have lidt starthjælp.

Vi har udvalgt de sødeste gratis strikkeopskrifter til babytøjet, og giver tips til, hvor du kan finde garn.