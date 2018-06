Porsche, Lotus, Ford og Ferrari er bare nogle af de verdenskendte bilmærker, der indtager Bellahøj i weekenden den 4. og 5. august, når Copenhagen Historic Grand Prix ruller over asfalten.

Det er til CHGP, at det er muligt at opleve stjerner som Kevin Magnussen og Tom Kristensen køre racerløb sammen med bl.a. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

I to dage vil Bellahøj genlyde af tordnende motorer fra nyere og gamle racerbiler, der indtager gaderne til det historiske grand prix, der ikke bare samler de flotteste og dyreste biler, men også nogle af Danmarks største navne indenfor motorsporten i en weekend. Copenhagen Historic Grand Prix har år efter år samlet tusindvis af tilskuere langs ruten, og stemningen fra løbet kan ofte mærkes i hele København.

”Det er svært at beskrive stemningen med ord – spændingen i at være så tæt på det hele og intensiteten i at få alle sine sanser bombarderet med indtryk; duften af racerbenzin med høje oktantal og brændt gummi, det øredøvende drøn fra de toptunede racerbiler og ikke mindst følelsen af at være en del af hele motorsportens historiske vingesus.”, siger en tilskuer ved sidste års Grand Prix.

Det historiske Grand Prix er nemlig et af få motorsportsbegivenheder herhjemme og internationalt, hvor publikum får muligheden for at komme så tæt på så mange forskellige motorsportsklasser og ikoniske racerbiler fra de sidste et hundrede år.

Fakta CHGP er motorsport for HELE familien Copenhagen Historic Grand Prix har udviklet sig til en fest for HELE familien. Der blev i 2013 etableret et familie/børneområde i indercirklen, hvor der er aktiviteter og sjov for hele familien. Der findes store græsarealer og bænke, hvor familien kan nyde frokosten eller bare slappe af mens børnene leger. For i endnu højere grad at understøtte familierne, er der gratis adgang for alle børn under 14 år med betalende voksne.

Formel 1 for første gang i 50 år

Årets Grand Prix byder dog ikke bare på store muskelbiler og gamle historiske racerbiler; i år kan man for første gang i 50 år på dansk jord se historiske Formel 1-biler konkurrere i gaderne, når et felt på op mod 50 historiske F1-biler fra legendariske mærker som Ferrari, Lotus, Alfa Romeo og Maserati slippes løs på den 2,4 kilometer lange bane.

Og selvom de ældre biler har mange årtier på cv’et, så bliver der ikke tale om paradekørsel, når det ternede flag bliver svunget. Så bliver speederen nemlig trykket helt i bund, og man vil kunne opleve racerløb som i gamle dage.

Race for Riget

Traditionen tro behøver du som tilskuer ikke tilbringe hele weekenden med at kigge på bilerne på banen. Du har også muligheden for at tage plads i din yndlingsbil ved siden af en racerkører og prøve en tur rundt på banen hvor du for alvor mærker g-kraften trække i dig, når bilen flyver rundt i hjørnerne og bilen bliver presset til sit yderste.

Prisen for denne oplevelse varierer alt efter bilmærke og kører, og så går pengene oven i købet til et godt formål. Det samlede beløb går ubeskåret til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet, så du kan gøre en god gerning, og få en oplevelse for livet på én og samme tid. Arrangement har doneret over 3 millioner kroner til velgørenhed siden 2010.

